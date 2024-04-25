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Європарламент сумнівається щодо здатності Угорщини головувати у Раді ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Європарламент сумнівається щодо здатності Угорщини головувати у Раді ЄС
Наприкінці грудня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що угорське головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде «більше миротворчим»
фото: Reuters

Резолюція Європарламенту критикує Угорщину за серйозні недоліки в системі правосуддя, боротьбі з корупцією, конфліктах інтересів та свободі ЗМІ

Європарламент висловив сумніви стосовно здатності Угорщини належним чином виконувати обов’язки під час майбутнього головування в Раді ЄС. Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

У середу, 23 квітня, після пленарних дебатів, парламент ухвалив резолюцію (399 голосів «за», 117 «проти», 28 «утрималися»), яка оцінює стан демократії в Угорщині та її відповідність цінностям Європейського Союзу.

У тексті вказують на серйозні недоліки, пов'язані з системою правосуддя, боротьбою з корупцією та конфліктами інтересів, свободою ЗМІ, фундаментальними правами, конституційною та виборчою системою, функціонуванням громадянського суспільства, захистом фінансових інтересів ЄС та дотриманням принципів єдиного ринку в Угорщині.

Також у тексті резолюції засуджуються закон «Про захист національного суверенітету» та створення Офісу захисту суверенітету, який, за словами євродепутатів, має «широкі повноваження і сувору систему нагляду та санкцій», що «порушує стандарти демократії та закони ЄС».

Євродепутати просять Єврокомісію звернутися до Суду ЄС з проханням вжити тимчасових заходів для негайного призупинення дії закону, оскільки він зачіпає принцип вільних і чесних виборів.

Європарламент також «висловив жаль» з приводу рішення Єврокомісії розблокувати до €10,2 млрд заморожених коштів для Угорщини, заявивши, що таке рішення не відповідає принципам ЄС.

З огляду на ці факти, Євродепутати висловили занепокоєння з приводу майбутнього головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року та знову закликали до створення комплексного механізму захисту цінностей ЄС.

Нагадаємо, Європейський парламент затвердив нові бюджетні правила, спрямовані на скорочення державних видатків та дефіциту бюджетів країн-членів ЄС. 

Загальний обсяг держборгу, як і раніше, не має перевищувати 60% валового внутрішнього продукту (ВВП). Крім того, дефіцит державного фінансування, тобто розрив між державними доходами й витратами, що покривається кредитами, повинен залишатися на рівні нижче 3% ВВП.

До слова, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну, але Будапешт не хоче війни.

Читайте також: Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України на 2 млрд євро
Теги: правила парламент правосуддя фінансування Угорщина закон Будапешт

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