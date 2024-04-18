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Возив росіян на ротації на шкільному автобусі: СБУ викрила колаборанта на Харківщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
Возив росіян на ротації на шкільному автобусі: СБУ викрила колаборанта на Харківщині
Колаборант після деокупації району переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя
фото: СБУ

Зловмисник перед «виїздом» перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку

СБУ затримала колаборанта, який возив росіян на ротацію з Харківщини до Білгорода на шкільному автобусі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань. Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.

«Для «рейсів» колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання. Також він перевозив з Росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань РФ, які воювали на передовій під Харковом», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, перед «виїздом» він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння.

При цьому зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Возив росіян на ротації на шкільному автобусі: СБУ викрила колаборанта на Харківщині фото 1
фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії ракетних ударів РФ по Черкаській та Одеській областях. 

Це вдалося завдяки своєчасному викриттю зловмисника, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони.

Стало відомо, що служба безпеки України повідомила про підозру одному із очільників УПЦ Московського патріархату, який закликав помолитися за окупантів у війні проти України. 

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Теги: автобус озброєння транспорт правосуддя боєприпаси водій

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