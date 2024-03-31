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«Наростає величезна фінансова криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Наростає величезна фінансова криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики
фото з відкритих джерел

Зростаючі борги на енергоринку будуть заважати підготовці до наступного опалювального сезону, – Харченко

Унаслідок помилок і адміністративних втручань в роботу енергоринку на ньому поглиблюється велика фінансова криза. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. 

«На жаль, ринок електроенергії в цілому зараз потерпає від тих помилок і втручань, які адміністративним шляхом були в нього зроблені. І в результаті в нас наростає величезна фінансова криза», – сказав він.

Через це наразі потрібна комплексна робота, яку має провести Міністерство енергетики, вважає Харченко. Тільки після цього покращиться робота енергоринку та ситуація з виплатами на ньому.

«Бо зараз в нас наростають борги. Крім того, що нам треба відновлювати обладнання і на це просто немає грошей. Так що, вибачте, але зараз я не бачу грошей на підготовку до наступного опалювального сезону», – наголосив Харченко.

Він підкреслив, що зараз потрібно працювати над зміною формату енергоринку і одночасно вести діалог з міжнародними партнерами для фінансування нашої енергетики.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький закликав державу вирішити боргову кризу в енергетиці для швидкого будівництва розподіленої генерації.

Теги: ринок криза фінансування робота Укренерго

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