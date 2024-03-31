«Наростає величезна фінансова криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону

Зростаючі борги на енергоринку будуть заважати підготовці до наступного опалювального сезону, – Харченко

Унаслідок помилок і адміністративних втручань в роботу енергоринку на ньому поглиблюється велика фінансова криза. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«На жаль, ринок електроенергії в цілому зараз потерпає від тих помилок і втручань, які адміністративним шляхом були в нього зроблені. І в результаті в нас наростає величезна фінансова криза», – сказав він.

Через це наразі потрібна комплексна робота, яку має провести Міністерство енергетики, вважає Харченко. Тільки після цього покращиться робота енергоринку та ситуація з виплатами на ньому.

«Бо зараз в нас наростають борги. Крім того, що нам треба відновлювати обладнання і на це просто немає грошей. Так що, вибачте, але зараз я не бачу грошей на підготовку до наступного опалювального сезону», – наголосив Харченко.

Він підкреслив, що зараз потрібно працювати над зміною формату енергоринку і одночасно вести діалог з міжнародними партнерами для фінансування нашої енергетики.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький закликав державу вирішити боргову кризу в енергетиці для швидкого будівництва розподіленої генерації.