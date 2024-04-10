Що буде далі із законом про мобілізацію? Відповідь нардепа

Ухвалювати чи ні окремі правки або закон в цілому вирішує парламент шляхом голосування

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Приймати чи ні як весь закон, так і окрему правку, вирішує виключно Парламент. Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, має зʼявитися таблиця до другого читання, в якій буде понад 4300 правок. Ці правки розділені на дві групи:

враховані Комітетом (те, що увійшло у рекомендації до другого читання), яких відносно небагато.

відхилені, яких багато.

Далі Рада почне розгляд закону у другому читанні. Почнуть з відхилених правок. Кожен автор такої правки зможе запропонувати залі проголосувати і якщо вона набере щонайменше 226 голосів, то стане врахованою.

Після розгляду відхилених правок розпочнеться розгляд врахованих правок Комітетом. Кожен депутат може поставити кожну таку правку «на підтвердження». Щоб її зберегти треба набрати щонайменше 226 голосів на кожну правку, інакше вона стає відхиленою.

За словами депутатки Ірини Фріз, комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти закон в цілому.

Фріз розповіла, що серед відхилених мотиваційних норм є:

одноразова доплата у розмірі 70 тис. грн. військовослужбовцям, які перебувають на «нулі» - цю норму виключили;

щомісячна виплата винагороди за особливості проходження служби у розмірі 10 тис. грн;

фіксована плата за знищену техніку. Проте, за словами Фріз, встановили на рівні закону виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене (захоплене) озброєння.

До того ж, комітет більшістю голосів підтримав ініціативу Головкома Олександра Сирського і зняв з розгляду норму про звільнення з військової служби через 36 місяців.

«До прикінцевих положень додано Кабміну: розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення та медико-соціальної реабілітації», – написала Фріз.

Депутатка також описала «мотиваційний пакет», який міститься у законопроєкті:

можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт з МОУ;

додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки росіян розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів;

час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;

щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;

право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого;

військовослужбовцям їхнім дружинам / чоловікам НЕ нараховуватимуться проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;

право, протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;

врахування у вислугу років одного місяцю служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;

у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;

додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення;

розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію.

Як повідомлялося, Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні 10 квітня.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.