Головна Країна Політика
search button user button menu button

Що буде далі із законом про мобілізацію? Відповідь нардепа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Що буде далі із законом про мобілізацію? Відповідь нардепа
Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання
фото: Олександр Завітневич/Facebook

Ухвалювати чи ні окремі правки або закон в цілому вирішує парламент шляхом голосування

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Приймати чи ні як весь закон, так і окрему правку, вирішує виключно Парламент. Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, має зʼявитися таблиця до другого читання, в якій буде понад 4300 правок. Ці правки розділені на дві групи: 

  • враховані Комітетом (те, що увійшло у рекомендації до другого читання), яких відносно небагато.
  • відхилені, яких багато. 

Далі Рада почне розгляд закону у другому читанні. Почнуть з відхилених правок. Кожен автор такої правки зможе запропонувати залі проголосувати і якщо вона набере щонайменше 226 голосів, то стане врахованою.

Після розгляду відхилених правок розпочнеться розгляд врахованих правок Комітетом. Кожен депутат може поставити кожну таку правку «на підтвердження». Щоб її зберегти треба набрати щонайменше 226 голосів на кожну правку, інакше вона стає відхиленою.

За словами депутатки Ірини Фріз, комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти закон в цілому. 

Фріз розповіла, що серед відхилених мотиваційних норм є:

  • одноразова доплата у розмірі 70 тис. грн. військовослужбовцям, які перебувають на «нулі» - цю норму виключили;
  • щомісячна виплата винагороди за особливості проходження служби у розмірі 10 тис. грн;
  • фіксована плата за знищену техніку. Проте, за словами Фріз, встановили на рівні закону виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене (захоплене) озброєння. 

До того ж, комітет більшістю голосів підтримав ініціативу Головкома Олександра Сирського і зняв з розгляду норму про звільнення з військової служби через 36 місяців.

«До прикінцевих положень додано Кабміну: розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення та медико-соціальної реабілітації», – написала Фріз. 

Депутатка також описала «мотиваційний пакет», який міститься у законопроєкті:

  • можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт з МОУ;
  • додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки росіян розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів;
  • час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;
  • щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;
  • право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого;
  • військовослужбовцям їхнім дружинам / чоловікам НЕ нараховуватимуться проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;
  • право, протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;
  • врахування у вислугу років одного місяцю служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;
  • у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;
  • додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення;
  • розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію.

Як повідомлялося, Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні 10 квітня.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

Читайте також: Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
Теги: Верховна Рада депутат демобілізація закон парламент Ярослав Железняк законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урсулу фон дер Ляйєн запідозрили в упередженості під час призначення Маркус Піпер
Урсула фон дер Ляйєн влипла у скандал через призначення чиновника
5 квiтня, 06:55
Упродовж наступних двох місяців заплановано звільнити у запас військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
3 квiтня, 17:59
Наразі близько 2,7 млн чоловіків у віці 25-60 років офіційно працевлаштовані, а 600 тисяч – активні ФОПи
Рада запропонувала бізнесу нову концепцію бронювання співробітників
2 квiтня, 22:50
Лідером за розміром зарплати 2023 року був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – 1 млн 368,7 тис. грн
Стало відомо, скільки українські міністри заробили за 2023 рік
2 квiтня, 05:01
Нардеп: Фермерські господарства за якістю та ціною вже конкурують з великими виробниками
Аграрний комітет повідомив, чи зміняться ціни на продукти найближчим часом
1 квiтня, 16:45
Біженці у Німеччині будуть отримувати соцвиплати на картку
Баварія вводить платіжні картки для біженців: хто і як може користуватись
22 березня, 16:20
Депутати ухвалили в цілому законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців
Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби
21 березня, 20:31
Верховна Рада хоче навести лад з обліком військовозобов’язаних і демобілізацією військових. Процес рухається повільно
Муки мобілізації. За що «воюють» нардепи Війна і право
18 березня, 09:45
За словами Стефанчука, українським лідером «був, є і залишиться Зеленський»
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
14 березня, 21:42

Політика

Що буде далі із законом про мобілізацію? Відповідь нардепа
Що буде далі із законом про мобілізацію? Відповідь нардепа
Україна має план нового контрнаступу – Зеленський
Україна має план нового контрнаступу – Зеленський
Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання
Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання
Зеленський пояснив, як Харків долатиме дефіцит електрики
Зеленський пояснив, як Харків долатиме дефіцит електрики
Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки
Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки
Бронь від мобілізації: Шмигаль доручив уряду розробити оновлену постанову
Бронь від мобілізації: Шмигаль доручив уряду розробити оновлену постанову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
23K
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
20K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
11K
США передали Україні трофейну іранську зброю
6907
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
6350
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Вчора, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Вчора, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Вчора, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Вчора, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Вчора, 14:41

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua