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Зеленський: Системи ППО не мають припадати пилом, якщо вони можуть урятувати тисячі життів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський: Системи ППО не мають припадати пилом, якщо вони можуть урятувати тисячі життів
Очільник держави повідомив, що провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино
фото: Офіс президента України

Зеленський додав, що на сьогодні тільки слідчими Нацполіції зареєстровано більш як 114 тисяч злочинів, пов’язаних з агресією Росії

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки ракетної атаки по Дніпру, конференцію в Гаазі та проведення наради щодо онлайн-казино.

Зеленський повідомив, що зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Президент подякував всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. 

«Не менш важливо й те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді. Дякую кожному нашому воїну, усім українцям та українкам, які це забезпечують. Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, – усі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинне втрачати», – наголосив гарант.

За словами президента, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом на базах, якщо вони можуть урятувати тисячі українських життів від російського терору.

Очільник держави проінформував про конференцію в Гаазі щодо притягнення до відповідальності всіх російських злочинців. Він наголосив, що російські терористи будуть притягнені до відповідальності.

«Я хочу подякувати всім українським поліцейським, кожному слідчому, усім детективам, усім прокурорам, усім експертам, кожному, хто залучений до розслідування російських злочинів війни та притягнення винних до відповідальності, дякую всім, хто фіксує докази, хто допомагає постраждалим. Це колосальна робота», – зазначив гарант.

Зеленський додав, що на сьогодні тільки слідчими Національної поліції України зареєстровано вже більш як 114 тисяч злочинів, пов’язаних з агресією Росії, тому у кожній справі треба встановити справедливість.

«Усі заморожені російські активи – у різних юрисдикціях – мають бути спрямовані на підтримку захисту від російської агресії та на відновлення нормального життя нашої країни після російського терору», – підкреслив президент.

Очільник держави повідомив, що провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Будуть підготовлені відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином.

Також Зеленський додав, що сьогодні відбулася зустріч з представниками протестантських церков та католицької церкви. На думку гаранта, важливо продовжувати традицію державної поваги до українського різноманіття. Президент подякував за підтримку українців, які перебувають, зокрема й на прифронтовій території. 

«Важливо і щоб наші християнські громади, церкви розвивали інститут військового капеланства. Це те, що справді підтримує на фронті: мають бути ті, хто допоможе людському духу знайти необхідну опору. І, звичайно, ми цінуємо зусилля церков у комунікації з християнами світу, щоб усюди люди знали правду про війну тут, про російське зло, про ті злочини, які вчиняють окупанти. Цей діалог між церквами й громадами – діалог правди – ефективний», – пояснив очільник держави.

Президент подякував усім, хто допомагає Україні, та хто захищає країну від російської агресії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. 

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

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Теги: законопроєкт закон агресія прокурор Володимир Зеленський розслідування президент робота відео системи ППО окупанти

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