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Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України на 2 млрд євро

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України на 2 млрд євро
Петер Сійярто заявив, що позиція Угорщини залишається незмінною
фото: csn

Допомогу блокуватимуть через нібито «дискримінацію угорських компаній» в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро. Про це пише Index.

Причиною він назвав той факт, що в Україні досі не припинилася «дискримінація угорських компаній». За його словами, «доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять».

Він зазначив, що в Брюсселі хочуть, щоб на додаток до заблокованих Угорщиною 500 млн євро, «Будапешт погодився на виділення членами ЄС ще 1,5 млрд євро для України».

«Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти схваленню таких рішень», – наголосив Сійярто.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі очікує подальших покращень у відносинах Києва і Будапешта. 

Дмитро Кулеба зазначив, що їхні переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення. 

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння.

До слова, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну, але Будапешт не хоче війни.

Теги: Європейський союз Будапешт Угорщина Сійярто

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