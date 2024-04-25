Європарламент візьметься за борги країни-членів ЄС

На сесії Генеральної асамблеї Європарламенту були ухвалені нові фінансові правила ЄС

Європейський парламент затвердив нові бюджетні правила, спрямовані на скорочення державних видатків та дефіциту бюджетів країн-членів ЄС. Про це йдеться у публікації видання Sözcü.

Загальний обсяг держборгу, як і раніше, не має перевищувати 60% валового внутрішнього продукту (ВВП). Крім того, дефіцит державного фінансування, тобто розрив між державними доходами й витратами, що покривається кредитами, повинен залишатися на рівні нижче 3% ВВП.

На сесії Генеральної асамблеї Європарламенту, що відбулася у Страсбурзі, нові фінансові правила ЄС були ухвалені більшістю голосів. Відповідно, державний борг та бюджетний дефіцит членів ЄС скорочуватимуться поступово, стійко, але й обережно. Все для збереження економічного зростання, а останній у близьких до стагнації європейських країнах останніми роками мінімальний.

Стратегічно важливими галузями економіки в Європарламенті, як і раніше, називають цифрову та зелену трансформацію, соціальні та, звичайно ж, оборонні витрати.

До слова, Європейський Союз розробив план, який дасть змогу вилучити надзвичайні доходи від заморожених активів Росії та витратити їх на потреби України. Про це заявив главу дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Як зазначив посадовець, в Євросоюзі після початку війни в Україні було заморожено активи Центрального банку Росії. Тепер цими активами керують центральні депозитарії цінних паперів, і вони приносять надзвичайні прибутки, оскільки відсоткова ставка значно зросла.

Боррель наголосив, що ЄС зміг знайти правове підґрунтя для вилучення цих доходів і передачу їх на потреби України.