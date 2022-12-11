Європейський Союз закликає Туреччину приєднатися до санкцій проти РФ

Жозеп Боррель переконаний, що поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу «привід для великої стурбованості»

Європейський союз стурбований тим, що між Туреччиною та РФ посилюються економічні відносини, незважаючи на російську війну проти України та міжнародні санкції щодо країни-агресора. Про це йдеться у листі високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля до парламенту Євросоюзу, передає медіагрупа Funke Mediengruppe.

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За словами голови європейської дипломатії, якого цитує джерело, поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу «привід для великої стурбованості».

Крім того, поточна політика Туреччини «не приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС щодо Росії» також викликає занепокоєння.

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Згідно зі звітом, Боррель зазначив, що ЄС та Туреччина утворюють митний союз і таким чином забезпечують вільне переміщення товарів, у тому числі товарів «подвійного призначення», які можуть використовуватись у цивільних та військових цілях. Важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії жодних обхідних доріг, попередив дипломат.

Нагадаємо, Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.

До слова, 7 грудня президенка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.