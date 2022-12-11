Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейський Союз закликає Туреччину приєднатися до санкцій проти РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Європейський Союз закликає Туреччину приєднатися до санкцій проти РФ
Туреччина може допомагати РФ оминати санкції ЄС
фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель переконаний, що поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу «привід для великої стурбованості»

Європейський союз стурбований тим, що між Туреччиною та РФ посилюються економічні відносини, незважаючи на російську війну проти України та міжнародні санкції щодо країни-агресора. Про це йдеться у листі високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля до парламенту Євросоюзу, передає медіагрупа Funke Mediengruppe.

За словами голови європейської дипломатії, якого цитує джерело, поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу «привід для великої стурбованості».

Крім того, поточна політика Туреччини «не приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС щодо Росії» також викликає занепокоєння.

Згідно зі звітом, Боррель зазначив, що ЄС та Туреччина утворюють митний союз і таким чином забезпечують вільне переміщення товарів, у тому числі товарів «подвійного призначення», які можуть використовуватись у цивільних та військових цілях. Важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії жодних обхідних доріг, попередив дипломат.

Нагадаємо, Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.

До слова, 7 грудня президенка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Читайте також: Боррель назвав українську армію однією з найкращих у світі
Теги: санкції росія Туреччина Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС готує дев'ятий пакет санкцій проти РФ
Новий пакет санкцій проти Росії: по чому битиме ЄС
9 грудня, 09:27
США запровадили санкції проти очільника ОАСК Вовка
США ввели санкції проти голови ОАСК Павла Вовка
9 грудня, 23:21
Коли посли ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти Росії
Стало відомо, коли посли ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти Росії
Вчора, 03:44

Політика

Європейський Союз закликає Туреччину приєднатися до санкцій проти РФ
Європейський Союз закликає Туреччину приєднатися до санкцій проти РФ
Затяжна війна в Україні ставить під сумнів авторитет Путіна – ISW
Затяжна війна в Україні ставить під сумнів авторитет Путіна – ISW
Військова підтримка України: литовський міністр озвучив цифри
Військова підтримка України: литовський міністр озвучив цифри
Конфлікт із Сербією: на півночі Косова пролунали постріли та вибухи
Конфлікт із Сербією: на півночі Косова пролунали постріли та вибухи
Формула миру Зеленського: оприлюднено позицію США і країн «Великої сімки»
Формула миру Зеленського: оприлюднено позицію США і країн «Великої сімки»
Естонія посилює безпеку: в країну прибули самохідні артилерійські гармати
Естонія посилює безпеку: в країну прибули самохідні артилерійські гармати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
15K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
15K
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
8401
Росіяни не проти війни. Вони проти тимчасових незручностей
6665
В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження
5834
Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, – Генштаб

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту