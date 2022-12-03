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Боррель назвав українську армію однією з найкращих у світі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Боррель назвав українську армію однією з найкращих у світі
Боррель зустрівся з українськими воїнами в Польщі
фото із соцмереж

Україна чинить опір, відбиваючись від російської агресії

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав українську армію, яка понад дев'ять місяців бореться з повномасштабвним вторгненням Росії, однією з найкращих у світі. За його словами, захисники України «зарекомендували себе». Про це глава дипломатії ЄС написав у своєму Twitter у п'ятницю, 2 грудня.

Боррель показав фото з зустрічі з українськими воїнами на полігоні місії Європейського Союзу для ЗСУ у Польщі.

«Українська армія – одна з найкращих у світі. Вони зарекомендували себе. Україна чинить опір, відбиваючись від російської агресії, яка намагається жорстоко загнати країну в морок і холод», – написав Боррель.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена відкинула як несерйозну умовну готовність Кремля обговорювати припинення війни Росії в Україні.

Водночас президент США Джо Байден запевнив, що, хоча він не планує найближчим часом контактувати з Путіним, він готовий зустрітися з російським лідером, «якщо той вирішив, що шукає спосіб покласти край війні».

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Теги: війна Європейський союз росія ЗСУ

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