Боррель назвав українську армію однією з найкращих у світі

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав українську армію, яка понад дев'ять місяців бореться з повномасштабвним вторгненням Росії, однією з найкращих у світі. За його словами, захисники України «зарекомендували себе». Про це глава дипломатії ЄС написав у своєму Twitter у п'ятницю, 2 грудня.

Боррель показав фото з зустрічі з українськими воїнами на полігоні місії Європейського Союзу для ЗСУ у Польщі.

«Українська армія – одна з найкращих у світі. Вони зарекомендували себе. Україна чинить опір, відбиваючись від російської агресії, яка намагається жорстоко загнати країну в морок і холод», – написав Боррель.

The Ukrainian army is one of the best in the world. They have proven to be.



Ukraine is resisting, fighting off the Russian aggression, which is trying to cruelly push the country into darkness and cold.



Humbled by the courageous soldiers and their will to defend their people. pic.twitter.com/E1Uz9ySLDP