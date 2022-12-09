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США ввели санкції проти голови ОАСК Павла Вовка

Альона Боженко
glavcom.ua
США ввели санкції проти голови ОАСК Павла Вовка
США запровадили санкції проти очільника ОАСК Вовка
фото із відкритих джерел

США внесли Вовка до санкційного списку «для сприяння відповідальності за корупцію та порушення прав людини»

У п'ятницю, 9 листопада, Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини. Про це повідомляється на сайті відомства.

«Відповідно до розділу 7031(c), Державний департамент зареєстрував Вовка за вимагання хабаря в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси», – йдеться у повідомленні. 

В Держдепі додали, що у рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів.

США внесли Вовка до санкційного списку «для сприяння відповідальності за корупцію та порушення прав людини». 

Зазначається, що мова йде про фінансові санкції та візові обмеження.

Все майно осіб із санкційного списку заблоковано, крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, 50 або більше відсотками однієї чи кількох заблокованих осіб. 

Заборони включають внесення будь-яких внесків або надання коштів, товарів чи послуг будь-якою заблокованою особою або на користь будь-якої заблокованої особи або отримання будь-яких внесків чи надання коштів, товарів чи послуг від будь-якої такої особи.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

Водночас Національне антикорупційне бюро України розсекретило частину матеріалів провадження, відкритого щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще шістьох суддів, зокрема, записів телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Холоднюка, Вовка та інших суддів ОАСК. На записах зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

У березні 2021 року Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування щодо участі суддів Окружного адміністративного суду у злочинній організації та зловживанні впливом. У квітні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Окружного адміністративного суду Києва Богдану Саніну у вигляді застави.

14 жовтня 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав грошове стягнення 5200 грн на обвинувачених суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК). 

Теги: Павло Вовк США санкції розслідування майно

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