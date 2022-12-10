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Стало відомо, коли посли ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
Стало відомо, коли посли ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти Росії
Коли посли ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти Росії
фото ілюстративне

Новий пакет санкцій ЄС спрямований на те, щоб придушити «зміцнення російського промислового потенціалу»

Посли Європейського союзу обговорять дев'ятий пакет санкцій щодо Росії на початку наступного тижня. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

«Посли ЄС зустрінуться у понеділок, щоб обговорити 9-й пакет санкцій щодо Росії», – йдеться у публікації.

Журналіст зазначив, що «чорновий» документ було представлено у п'ятницю, 9 грудня.

За словами Йозвяка, новий текст «робить пакет ще слабшим з великою кількістю відступів, а цей пакет і без того був дуже слабким із самого початку».

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Зазначається, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.

Теги: журналіст Європейський союз санкції росія

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