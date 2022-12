Стало відомо, коли посли ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського союзу обговорять дев'ятий пакет санкцій щодо Росії на початку наступного тижня. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

«Посли ЄС зустрінуться у понеділок, щоб обговорити 9-й пакет санкцій щодо Росії», – йдеться у публікації.

Журналіст зазначив, що «чорновий» документ було представлено у п'ятницю, 9 грудня.

За словами Йозвяка, новий текст «робить пакет ще слабшим з великою кількістю відступів, а цей пакет і без того був дуже слабким із самого початку».

