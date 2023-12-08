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Євросоюз допомагатиме Україні, попри вето Угорщини – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз допомагатиме Україні, попри вето Угорщини – Reuters
Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до ЄС
фото з відкритих джерел

Якщо Орбан накладе вето на 50 млрд євро для України, то Євросоюз підготує декілька варіантів підтримки нашої країни

Євросоюз знайде спосіб надати Україні фінансову допомогу, навіть якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на виділення 50 млрд євро. Про це повідомляє Reuters.

«Ми знаємо, наскільки це екзистенційно. Європейські лідери – відповідальні люди, принаймні 26. Вони дотримуватимуться своїх зобов'язань», – заявив виданню неназваний високопосадовець ЄС, який бере участь у підготовці саміту лідерів країн блоку 14-15 грудня.

За словами високопосадовця, якщо Орбан накладе вето на 50 млрд євро для України, які хочуть пообіцяти передати до 2027 року, блок може виділити меншу суму на коротший термін, або решта 26 країн ЄС можуть продовжити свою допомогу нашій країні на двосторонній основі.

При цьому чиновник припускає, що з Угорщиною все ще можна знайти компроміс, як це було у грудні минулого року, коли ЄС виділив для України 18 млрд євро. Водночас він додав, що багато членів блоку розчаровані позицією угорського уряду.

«На загальну думку, угорські хулігани – це проблема, коли йдеться про нашу політику щодо російської агресії проти України», – зазначив чиновник.

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Натомість Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

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Теги: Європейський союз Віктор Орбан Угорщина

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