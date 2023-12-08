Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шантаж Орбана. Колишній високопоставлений чиновник Єврокомісії пояснив, яких реформ потребує ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шантаж Орбана. Колишній високопоставлений чиновник Єврокомісії пояснив, яких реформ потребує ЄС
Мірель каже реформування інституцій та механізмів прийняття рішень ЄС буде дуже складним і тривалим процесом
фото з відкритих джерел

П’єр Мірель пояснив, як Євросоюзу убезпечити себе від диктату однієї країни

Європейський союз повинен провести низку реформ для того, аби він міг повноцінно функціонувати, попри блокування важливих рішень окремими країнами. Зокрема, якщо в Європейській Раді немає консенсусу, то через певний період часу доведеться приймати рішення на основі більшості голосів та накладати санкції на країну, яка не дотримується так званого фундаментального верховенства права. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель.

«Уряди Франції та Німеччини призначили групу експертів для вивчення можливих реформ Договору про ЄС. Вони пропонують змінити правила статті 7, згідно з якими можна накладати санкції на країну, яка не дотримується так званого фундаментального верховенства права. І вони кажуть, що якщо в Європейській Раді немає консенсусу, то через певний період часу потрібно перейти до більшості в чотири п’ятих. Я вважаю, що те саме можна було б робити стосовно відкриття переговорів про вступ.  Інший варіант – це щоб було не одне вето для блокування певного рішення, а принаймні три. У такому випадку, ви не станете заручником лише однієї країни, яка з націоналістичних чи ультраправих міркувань виступає проти того, чи іншого рішення», – пояснив експерт.

Мірель каже реформування інституцій та механізмів прийняття рішень ЄС буде дуже складним і тривалим процесом.

«Коли у вас є одна країна, скажімо Угорщина, яка протистоїть і блокує важливі для ЄС рішення. Тому ви приходите до розуміння, що далі так продовжувати не можна. Водночас виключення однієї, двох чи трьох держав-членів зі спільної позиції ЄС, на мій погляд, може послабити таку позицію. Адже тоді громадяни цих країн або третіх держав стверджуватимуть, що не було консенсусу, що стільки-то країн було виключено – тому це несправедливо, немає легітимності тощо. Тому я не впевнений, перехід до голосування кваліфікованою більшістю буде прийнято в усіх секторах, включаючи зовнішню безпеку», – зауважив експерт з питань розширення.

Директор з Західних Балкан в Європейській комісії пояснює, якщо ЄС дійсно хоче притримуватись 2030 року, як дати для розширення і мати до того часу принаймні одного-двох нових членів, то деякі реформи таки доведеться обов’язково провести.

«Мінімум, на мій погляд, полягав би в тому, щоб включити деякі мінімальні реформи в угоду про вступ першого чи перших двох нових членів», – зауважив експерт.

Зокрема, Мірель вважає, що реформування бюджетних процесів в ЄС буде дуже непростим. «По-перше, потрібно буде погодитись на збільшення ресурсів ЄС шляхом введення нового оподаткування, наприклад, фінансових операцій. Тоді буде достатньо ресурсів, щоб забезпечувати більш-менш ті самі видатки, наприклад, на Спільну сільськогосподарську політику чи Політику згуртування. Але я не думаю, що певні країни-члени погодяться збільшити чи суттєво збільшити внески до бюджету. Тож альтернативою тут є скорочення бюджетної підтримки певних напрямків – тих же Спільної сільськогосподарської політики чи Політики згуртування. Але тоді ви можете зіткнутись з протидією не лише східноєвропейських фермерів, які дуже виграють від такої політики, але й французів та німців. Звісно, у підсумку компроміс буде знайдено. Я думаю, що будуть додаткові ресурси, на які деяким країнам – хочуть вони цього, чи ні – прийдеться погодитись, якщо вони підтримують розширення. Але буде менше грошей на окремі політики, які, крім того, будуть змінені», – сказав експерт з питань розширення.

Як повідомлялося, глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш повідомив, що його країна не підтримає рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, а також надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. 

Нагадаємо, Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт має намір блокувати виділення додаткових грошей Україні з бюджету Євросоюзу, поки не побачить виразного обґрунтування цього заходу, а не просто пропозицію «дати більше грошей». За словами політика, Єврокомісія нібито запропонувала зібрати з країн-членів додаткові гроші до бюджету європейської організації для виділення цих коштів на прийом мігрантів та підтримку Києва, але Угорщина такий сценарій відкидає.

Читайте також: П’єр Мірель: Не бачу, як Україна може приєднатися до ЄС без якогось мирного договору з Росією
Теги: Угорщина Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хокей. Збірна України вирвала перемогу в Угорщини на турнірі в Будапешті
Хокей. Збірна України вирвала перемогу в Угорщини на турнірі в Будапешті
9 листопада, 23:35
Пропозиції ЄС передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ
До України приїде місія ЄС. Боррель назвав мету візиту
13 листопада, 22:01
За словами Авраамія, у Лаврі залишилося понад півсотні старих монахів, які ще не визначилися зі своїм майбутнім
Частина братії, яка називала Європу безбожною перебралася в ЄС, – новий намісник Лаври
15 листопада, 16:56
Зеленський: «Україна має абсолютно чітку позицію – усе реалізувати, бути повністю готовою до початку переговорів»
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС – Зеленський
21 листопада, 20:16
Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
23 листопада, 23:15
ЄС продовжив дію частини санкцій проти Росії до 2026 року
ЄС продовжив дію частини санкцій проти Росії до 2026 року
4 грудня, 23:55
Володимир Зеленський
Переговори про вступ України в ЄС: Зеленський привітав рішення Єврокомісії
8 листопада, 14:48
Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження
Чому Порошенка не випустили за кордон? ЗМІ оприлюднили нову версію
1 грудня, 21:37
Консультації відбулися у розвиток Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року
України розпочала консультації з ЄС щодо безпекових гарантій
4 грудня, 20:48

Політика

Шантаж Орбана. Колишній високопоставлений чиновник Єврокомісії пояснив, яких реформ потребує ЄС
Шантаж Орбана. Колишній високопоставлений чиновник Єврокомісії пояснив, яких реформ потребує ЄС
«Найрозумніший джентльмен»: ексглава МЗС Австрії, яка втекла до РФ, розхвалила Путіна
«Найрозумніший джентльмен»: ексглава МЗС Австрії, яка втекла до РФ, розхвалила Путіна
МВС Литви з’ясовує, як діти Абрамовича отримали громадянство країни
МВС Литви з’ясовує, як діти Абрамовича отримали громадянство країни
Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією
Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
Білий дім готовий піти на компроміси, щоб забезпечити допомогу Україні – ЗМІ
Білий дім готовий піти на компроміси, щоб забезпечити допомогу Україні – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
16K
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка
14K
Міністр з питань міграції Британії зробив зауваження Ріші Сунаку і пішов у відставку
13K
Повітряні сили повідомили, що допомогло ЗСУ економити зенітні ракети
8620
Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення
8079
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України

Новини

За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Сьогодні, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua