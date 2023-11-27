До Києва прибула віцепрезидентка Європейської комісії (відео)

Вера Юрова: «З нашими українськими друзями я обговорю їхні ініціативи щодо розширення, особливо щодо боротьби з корупцією»

Сьогодні, 27 листопада, до Києва прибула віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова прибула до Києва з візитом. Про це Юрова повідомила у соцмережі X.

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«Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями я обговорю їхні ініціативи щодо розширення, особливо щодо боротьби з корупцією. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно», – зазначила вона.

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Як повідомлялося, Європейська Комісія виділить Україні 50 млн євро для відновлення портової інфраструктури, що постраждала від ударів Росії, з метою полегшення подальшого експорту агропродукції на міжнародний ринок.