Український політик пояснив Орбану, чому угорцям тепер на Закарпатті краще, ніж при СРСР

«Що ще має зробити Україна, щоб задовольнити угорську владу, якщо й так маємо абсурдну ситуацію»

Народний депутат Віктор Балога вважає, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан лукавить, коли каже, що за СРСР угорцям на Закарпатті було краще, адже старші люди донині там знають та розмовляють російською, а молоде покоління, народжене за часів Незалежності, навіть не володіє українською. Таку думку нардеп висловив у Facebook.

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За словами Балоги, Україна вже і так зробила все, що хотів Орбан.

Нардеп Балога відреагував на слова Орбана фото: скріншот

«Мало того, навіть більшість вчителів не знає державної мови. То, що ще має зробити Україна, щоб задовольнити угорську владу, якщо й так маємо абсурдну ситуацію, коли громадяни нашої країни взагалі не знають державної мови? Де ще ми маємо піти назустріч, пане Віктор, якщо все й так, як Ви хотіли?» – написав політик.

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Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою та освітою нібито була кращою на Закарпатті за СРСР, ніж сьогодні за часів незалежної України.

Голова угорського уряду заговорив про становище угорців за кордоном і заявив, що буцімто «в найгіршій ситуації» нині перебувають закарпатські угорці в Україні. Також Орбан стверджує, що політичне керівництво України «йде шляхом, який ні до чого не веде», і який офіційний Будапешт не може підтримати.

Раніше міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто заявив, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт має намір блокувати виділення додаткових грошей Україні з бюджету Євросоюзу, поки не побачить виразного обґрунтування цього заходу, а не просто пропозицію «дати більше грошей». За словами політика, Єврокомісія нібито запропонувала зібрати з країн-членів додаткові гроші до бюджету європейської організації для виділення цих коштів на прийом мігрантів та підтримку Києва, але Угорщина такий сценарій відкидає.