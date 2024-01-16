Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЄС проводить аудит наданого Україні озброєння. Нардепка вказала на причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС проводить аудит наданого Україні озброєння. Нардепка вказала на причину
Як зазначила нардепка, більшість поставок зброї для України «тягне на собі Німеччина»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як зазначила Устінова, комісія, яка раніше досліджувала, чи прозоро і ефективно українці використовують зброю – не знайшла жодних порушень

ЄС запроваджує аудит зброї, яка надійшла до України через Німеччину. Таким чином Німеччина хоче перевірити, чи всі поставки зброї, які були обіцяні іншими європейськими країнами були поставлені Україні. Про це повідомила голова фракції «Голос», голова ТСК з питань контролю за міжнародною матеріально-технічною допомогою Олександра Устінова.

«Німці хочуть перевірити, чи всі поставки зброї, які були обіцяні іншими європейськими були поставлені (насправді ні), тому що таким чином хочуть змусити інші країни працювати краще над поставками та закупівлею зброї через спільну систему EPF», – написала вона.

Як зазначила нардепка, більшість поставок зброї для України «тягне на собі Німеччина».

«Тому зрозуміло, чому вони захотіли аудит. З мільйона обіцяних боєприпасів 155 калібру, обіцяного рік тому ЄС поставили лише невелику частину. Мають проблеми з виробництвом. Комісія, яка працювала до цього щодо того, чи прозоро і ефективно українці використовують зброю – не знайшла жодних порушень», – каже Устінова.

Нардепка Устінова пояснила, навіщо ЄС проводить аудит зброї
Нардепка Устінова пояснила, навіщо ЄС проводить аудит зброї
фото: скріншот

Нагадаємо, у Євросоюзі розпочали аудит озброєнь, переданих країнами-членами Україні. Про це пише газета Financial Times з посиланням на поінформовані джерела в ЄС. Це пов'язано із заявами про те, що деякі з країн не змогли виконати зобов'язання щодо постачання зброї Києву.

Згідно з даними дипломатичних джерел, перевірка базуватиметься на матеріалах, наданих державами-членами у відповідь на запити ЕСВС. За словами одного з джерел, поточний аудит вже зустрів опір кількох країн, які не бажають надавати повні дані. Як повідомляє пише Financial Times, рішення про початок розслідування виникло після прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца підрахувати та порівняти військові поставки з країн ЄС до Києва. Шольц заявив, що країни ЄС повинні будуть збільшити витрати на військову допомогу Україні, коли ухвалять новий бюджет на 2024 рік, як це вже зробила Німеччина.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив невдоволення через те, що країни Євросоюзу надають недостатню допомогу Україні. У Берліні вважають надто скромною підтримку з боку Франції, Італії та Іспанії. На 2024 рік у бюджеті Німеччини закладено $8 млрд на постачання зброї Україні. Загальний обсяг військової, фінансової та гуманітарної допомоги Києву з боку ФРН із початку повномасштабної війни перевищив €25 млрд.

Читайте також: Олександра Устінова: Американці чудово розуміють, що ми можемо програти війну
Теги: Олександра Устінова Європейський союз аудит Німеччина зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поділяє стратегію Заходу щодо війни Росії
Словацький премʼєр хоче нормалізувати відносини з Росією
10 сiчня, 22:42
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus Україні – ЗМІ
6 сiчня, 22:50
Кім Чен Ин почав постійно з'являтись на публічних заходах із донькою
Хто буде наступником Кім Чен Ина? Розвідка назвала ім'я можливого кандидата
4 сiчня, 12:09
У 2023 році в Німеччині працювала рекордна кількість людей
Країна ЄС встановила рекорд із працевлаштування
3 сiчня, 13:31
Норвегія дозволила прямий продаж зброї Україні
Норвегія ухвалила рішення про продаж зброї Україні
1 сiчня, 20:34
У соцмережах росіяни опублікували фейкові результати опитування
Росіяни поширюють фейк про екстрадицію українських біженців із Німеччини
28 грудня, 2023, 03:50
На столі стоїть солом’яний дідух, що символізує достаток і злагоду, а також традиційні українські різдвяні страви
Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників
24 грудня, 2023, 19:50
Україна готує на фронті три лінії оборони
Що чекає на фронт без допомоги Заходу: нардепка розкрила план дій України
17 грудня, 2023, 17:59
Боротьба за Євросоюз тільки починається
ЄС «показав язика» Путіну
17 грудня, 2023, 09:38

Політика

ЄС проводить аудит наданого Україні озброєння. Нардепка вказала на причину
ЄС проводить аудит наданого Україні озброєння. Нардепка вказала на причину
Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: повний текст промови
Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: повний текст промови
Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі в Давосі
Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі в Давосі
Зеленський пояснив, чому Захід тривалий час боявся накладати санкції на Росію
Зеленський пояснив, чому Захід тривалий час боявся накладати санкції на Росію
Надання Україні безпілотників: Литва та ще майже 20 держав створили коаліцію
Надання Україні безпілотників: Литва та ще майже 20 держав створили коаліцію
Зеленський домовився з главою Єврокомісії про скринінг українського законодавства
Зеленський домовився з главою Єврокомісії про скринінг українського законодавства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
28K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
16K
Буданов повідомив, скільки справних літаків А-50 ще має Росія
14K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7022
«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
4525
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua