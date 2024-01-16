ЄС проводить аудит наданого Україні озброєння. Нардепка вказала на причину

Як зазначила нардепка, більшість поставок зброї для України «тягне на собі Німеччина»

Як зазначила Устінова, комісія, яка раніше досліджувала, чи прозоро і ефективно українці використовують зброю – не знайшла жодних порушень

ЄС запроваджує аудит зброї, яка надійшла до України через Німеччину. Таким чином Німеччина хоче перевірити, чи всі поставки зброї, які були обіцяні іншими європейськими країнами були поставлені Україні. Про це повідомила голова фракції «Голос», голова ТСК з питань контролю за міжнародною матеріально-технічною допомогою Олександра Устінова.

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«Німці хочуть перевірити, чи всі поставки зброї, які були обіцяні іншими європейськими були поставлені (насправді ні), тому що таким чином хочуть змусити інші країни працювати краще над поставками та закупівлею зброї через спільну систему EPF», – написала вона.

Як зазначила нардепка, більшість поставок зброї для України «тягне на собі Німеччина».

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«Тому зрозуміло, чому вони захотіли аудит. З мільйона обіцяних боєприпасів 155 калібру, обіцяного рік тому ЄС поставили лише невелику частину. Мають проблеми з виробництвом. Комісія, яка працювала до цього щодо того, чи прозоро і ефективно українці використовують зброю – не знайшла жодних порушень», – каже Устінова.

Нардепка Устінова пояснила, навіщо ЄС проводить аудит зброї фото: скріншот

Нагадаємо, у Євросоюзі розпочали аудит озброєнь, переданих країнами-членами Україні. Про це пише газета Financial Times з посиланням на поінформовані джерела в ЄС. Це пов'язано із заявами про те, що деякі з країн не змогли виконати зобов'язання щодо постачання зброї Києву.

Згідно з даними дипломатичних джерел, перевірка базуватиметься на матеріалах, наданих державами-членами у відповідь на запити ЕСВС. За словами одного з джерел, поточний аудит вже зустрів опір кількох країн, які не бажають надавати повні дані. Як повідомляє пише Financial Times, рішення про початок розслідування виникло після прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца підрахувати та порівняти військові поставки з країн ЄС до Києва. Шольц заявив, що країни ЄС повинні будуть збільшити витрати на військову допомогу Україні, коли ухвалять новий бюджет на 2024 рік, як це вже зробила Німеччина.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив невдоволення через те, що країни Євросоюзу надають недостатню допомогу Україні. У Берліні вважають надто скромною підтримку з боку Франції, Італії та Іспанії. На 2024 рік у бюджеті Німеччини закладено $8 млрд на постачання зброї Україні. Загальний обсяг військової, фінансової та гуманітарної допомоги Києву з боку ФРН із початку повномасштабної війни перевищив €25 млрд.