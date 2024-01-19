Посол в ЄС назвав варіанти обходу вето Угорщини на €50 млрд для України

У разі накладання Орбаном вето на схвалення пакета допомоги Україні, є кілька способів для Брюселя виділити таке фінансування попри позицію Будапешта

Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов назвав три альтернативні варіанти у випадку, якщо Угорщина заблокує чотирирічну програму від ЄС для України на 50 млрд євро. Про це заявив посол України при Євросоюзі Всеволод Ченцов в інтерв'ю «Forbes Україна».

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«Варіант А – пропонується створити фонд для України, який діятиме чотири роки в межах бюджету ЄС. Варіант Б – позабюджетний фонд, куди держави-члени ЄС можуть робити внески. Також Єврокомісія може запозичувати допомогу під свою гарантію, макрофінансова допомога – періодичні запозичення від Єврокомісії під гарантії», – сказав Ченцов.

Український дипломат вказав, що перевага надається варіанту А, бо він «дешевший і зручніший», тому він вважає найімовірнішим саме цей варіант у разі вето Будапешта.

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«Угорщині відомо про інші варіанти. Будь-яка країна не може постійно бавитися у вето. В Угорщини та інших держав-членів є національні інтереси. Вони змушені працювати з іншими державами, щоб залишатися нормальною країною, яка може не лише блокувати, а й конструктивно працювати в ЄС», – сказав Ченцов.

Як повідомлялося, Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу. Рішення може позбавити державу права голосу.

Нагадаємо, Угорщина готова відмовитися від своєї позиції щодо нового довгострокового фінансування України. В Європейському союзі впевнені, що угода про чотирирічний пакет фінансування на 50 млрд євро для України буде ухвалена, попри погрози прем'єра Віктора Орбана. Це може статися протягом найближчих кількох тижнів.

У грудні Орбан заблокував чотирирічний пакет фінансування України на суму 50 млрдєвро. Видання нагадує, що з того часу обидві сторони беруть участь у делікатному пошуку рішення, як схвалити допомогу на саміті лідерів ЄС 1 лютого.