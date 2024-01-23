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ЄС на вимогу Польщі обмежить експорт продовольства з України – FT

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЄС на вимогу Польщі обмежить експорт продовольства з України – FT
фото з відкритих джерел

Ця пропозиція буде оголошена до кінця поточного тижня і, ймовірно, буде передбачати «специфічні для кожної країни запобіжні заходи»

Польща отримала поступку від Європейського Союзу в питанні обмеження експорту продовольства з України. Згідно з нововведенням Брюсселя, будуть введені «запобіжні заходи», що дозволять блокувати продовольство з України, якщо це буде становити загрозу падінням цін у Польщі та інших сусідніх країнах. Про це заявив комісар з питань торгівлі ЄС Валдіс Домбровскіс, повідомляє Financial Times.

Планується, що ця ініціатива буде оголошена до кінця цього тижня і, ймовірно, включатиме «специфічні для кожної країни запобіжні заходи», що дозволять Брюсселю блокувати імпорт у разі перенасичення українським продовольством ринку певної країни.

«Ми будемо розглядати, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам. Один зі способів зробити це – запровадження захисних заходів для конкретних країн», – сказав єврокомісар.

Домбровскіс зазначив, що найбільше вплив експорту української сільськогосподарської продукції відчувають найближчі країни-сусіди України, тоді як для ринку ЄС загалом це не матиме істотних перебоїв.

Він також заявив, що розпочне переговори про взаємну лібералізацію торгівлі й закликав Київ знизити деякі власні торговельні бар'єри, щоб стимулювати експорт до ЄС на тлі переговорів про вступ до спільноти.

Єврокомісар зазначив, що пропозиція про безмитну торгівлю має бути схвалена Європейським парламентом та більшістю країн-членів ЄС.

Нагадаємо, заступник міністра сільського господарства Польщі, політик правлячої «Громадянської коаліції» Міхал Колодзєйчак вважає, що аграрно-споживчий ринок Польщі треба захистити від України. Він пропонує закрити його для українських товарів на 20 років після вступу України до ЄС.

Об’єднання польських виробників цукрового буряка звернулося до нового міністра сільського господарства з проханням заборонити імпорт до Польщі українського цукру, тому що вважають його загрозою для свого бізнесу.

Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт на певні види продукції.

Теги: Польща Єврокомісія експорт Словаччина імпорт ринок Угорщина Україна

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