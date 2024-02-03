Захід має перемогти РФ, як переміг нацистську Німеччину у Другій світовій – угорський євродепутат

«Судячи з усього, найближчими місяцями виробництво зброї в Німеччині та Франції суттєво зросте і постачання в Україну також»

Країни-члени Європейського Союзу наростили виробничі потужності власних військово-промислових комплексів і найближчими місяцями очікується збільшення постачання озброєнь Україні. Бо, невизначеність у Сполучених Штатах Америки щодо надання допомоги Україні – є головною проблемою на сьогодні. Європарламент має стежити за тим, щоб питання безпеки України залишалося пріоритетним, оскільки це гарантія безпеки ЄС, а Захід має перемогти Росію, як переміг нацистську Німеччину у Другій Світовій Війні.

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Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Угорщини, член комітету з питань безпеки та комітету із закордонних справ Аттіла Ара-Ковач.

«Як і всі демократичні сили в Україні, я стурбований нинішньою ситуацією. Ми, звичайно ж, вивчили урок часів Другої світової війни, коли західним демократіям було дуже важко боротися з нацистською Німеччиною, але зрештою вдалося здобути перемогу. Саме це має статися зараз з Росією», – заявив політик.

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«Останнім часом відбулися дві важливі речі: Європа прийшла до серйозного вирішення як короткострокових завдань щодо прискорення виробництва озброєнь, так і більш довгострокових – створення потужної спільної армії, в якій Україна, безсумнівно, відіграватиме ключову роль. Угорський уряд більше не є фактором, здатним запобігти цьому, Орбан втратив весь свій вплив, він повністю ізольований», – зазначив євродепутат.

«Невизначеність у США, з іншого боку, несе в собі величезний ризик: ми не знаємо, яким буде результат президентських виборів, і не знаємо, як довго більшість Республіканців у Конгресі блокуватиме військову допомогу Україні. У цьому я бачу зараз головну проблему. Судячи з усього, найближчими місяцями виробництво зброї в Німеччині та Франції суттєво зросте і постачання в Україну також. А ми в Європарламенті стежитимемо за тим, щоб безпека України залишалася пріоритетом. Тому що це також гарантія європейської безпеки», – підсумував угорський європарламентар.