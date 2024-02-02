Які країни Європи найбільш і найменш корумповані: інфографіка

Найменш корумпованою країною у світі є Данія

За оцінками експертів, найменш корумпованою країною у світі є Данія, а найбільші проблеми із корупцією зафіксовані в Угорщині. Про це йдеться у звіті Transparency International, пише euronews.

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Transparency International розглядала 180 країн за сприйнятим рівнем корупції в державному секторі за шкалою від нуля (висока корумпованість) до 100 (дуже чиста).

Найменш корумповані країни у світі:

Данія (90)

Фінляндія (87)

Нова Зеландія (82)

Найбільші проблеми із корупцією мають:

Румунія (46)

Болгарія (45)

Угорщина (42)

Незважаючи на хороші позиції в загальному списку, кілька високопоставлених демократій – Швеція (82), Нідерланди (79), Ісландія (72) і Сполучене Королівство (71), зафіксували свої найнижчі результати з 2012 року. Зазначається, що країни повинні підвищити стандарти та запровадити власні правила для активізації зусиль проти корупції, захистивши систему правосуддя від втручання та створивши захист для впливових груп інтересів у політиці.

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Хто покращив показник

Шість країн значно покращили свій показник з 2012 року: Чехія (57), Естонія (76), Греція (49), Латвія (60), Італія (56) та Ірландія (77). З 2015 року показники значно знизилися у Австрії (71), Люксембургу (78), Швеції (82) і Великої Британії (71). Греція отримала дуже низький бал у списку 2023 року через слабку незалежність судової системи.

Як раніше повідомлялося, Данія зробить внесок у розмірі майже 60 млн данських крон (понад $8,5 млн) на програму Європейського Союзу EUACI щодо боротьби з корупцією в Україні, яку очолює з 2016 року. Йдеться про підтримку в межах третього етапу ініціативи.