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Лідер угорської партії висунув претензію на Закарпаття

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Лідер угорської партії висунув претензію на Закарпаття
Ласло Тороцкаї
фото з відкритих джерел

Глава ультраправих в Угорщині відзначився скандальною заявою

Лідер ультраправої угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що його партія «як єдина угорська сторона» претендуватиме на українське Закарпаття, якщо Українавтратить свою державність у результаті війни. Таку заяву політик зробив під час річної партійної  пресконференції, пише Index.

На думку ультраправого політика, «Україну купив BlackRock», найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. І саме тиск міжнародних фінансистів, як стверджує Тороцкаї, призвів до війни в Україні, яка «зруйнує Європу та потягне її економіку на дно». Через це, за його словами, Угорщині потрібно взяти владу у Європейському союзі. 

Водночас Тороцкаї запевнив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання шляхом переговорів.

«Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія», – заявив політик.

Нагадаємо, що у 2022 році крайній правий депутат угорського парламенту Ласло Тороцкаї побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною. 

До слова, на днях угорські спецслужби заявили, що їм вдалося запобігти захопленню влади в країні незаконним угрупованням «Скіфська Угорщина». 

Раніше глава угорського МЗС отримав листа з погрозами через візит до України. У тексті записки, згідно з переказом, автор пише, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина «робить усе, щоб Україна програла у війні». 

Відомо, що ЄС піде на жорсткі заходи проти Угорщини у разі блокування допомоги Україні. Лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на майбутньому саміті ЄС наступного тижня.

Теги: Україна Угорщина Закарпаття

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