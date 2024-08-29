Євросоюз розпочав власне розслідування проти Telegram

ЄС веде розслідування щодо Telegram про надання точних даних про кількість користувачів





Об'єднаний дослідницький центр Євросоюзу розпочав технічне розслідування про можливе порушення Telegram закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Йдеться про надання точних даних про кількість користувачів. Месенджер повинен був у серпні передати актуальні цифри, але не зробив цього, повідомивши лише, що платформа «значно менша, ніж 45 млн активних користувачів на місяць у ЄС».

Ненадання актуальної інформації суперечить вимогам DSA, пояснили співрозмовники FT. Якщо у платформи більше, ніж 45 млн користувачів з ЄС, це тягне за собою суворіші зобов'язання щодо модерації, дотримання вимог ЄС, стороннього аудиту та обов'язкового обміну інформацією з Єврокомісією.

«У нас є можливість за допомогою наших власних систем та розрахунків визначити, наскільки точні дані про користувачів», – сказав Томас Реньє, представник Єврокомісії з цифрових питань.

Telegram заявляє про дотримання законів ЄС, включаючи DSA. Коментар месенджера з цього приводу пішов слідом за затриманням у Франції засновника Telegram Павла Дурова. Претензії полягають у неналежній модерації та анонімності користувачів, а також відмові месенджера співпрацювати з європейською владою. У його справі міститься 12 звинувачень, зокрема про співучасть у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії та наркотиків, шахрайстві та використанні криптовалютних інструментів.

Нагадаємо, засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти 28 серпня, після арешту в суботу, 24 серпня. Його заарештували через відсутність співпраці платформи з владою під час розслідування незаконного контенту.