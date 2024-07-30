НАЗК розпочало перевірку декларації депутата Жупанина, який подорожував до Лондона

Жупанин опинився у центрі скандалу через свої регулярні поїздки до Лондона під час повномасштабної війни в Україні

Депутат регулярно відвідує Лондон, попри дію в Україні заборони на виїзд депутатів з країни

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації за 2023 рік народного депутата України Жупанина Андрія Вікторовича. Про це НАЗК повідомило у відповідь на запит видання «Комерсант український».

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Жупанин опинився у центрі скандалу через свої регулярні поїздки до Лондона під час повномасштабної війни в Україні. Журналістське розслідування Bihus.Info виявило, що депутат досить часто відвідує британську столицю, де часто проводить час з дружиною і проживає в елітних апартаментах орієнтовною вартістю понад 5 000 фунтів стерлінгів на місяць.

Акцентувалося на тому, що Жупанин регулярно відвідує Лондон, попри дію в Україні заборони на виїзд депутатів з країни у недержавних справах, що введена РНБО у січні 2023 року.

Андрій Жупанин, згідно з декларацією про доходи, орендує квартиру у Києві за 240 тис. грн на рік. Ці кошти йому компенсує держава.

Водночас дружина Жупанина має власну квартиру у Києві ще з 2018 року, про що політик теж зазначає у своїй декларації.