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НАЗК розпочало перевірку декларації депутата Жупанина, який подорожував до Лондона

Дарія Демяник
glavcom.ua
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НАЗК розпочало перевірку декларації депутата Жупанина, який подорожував до Лондона
Жупанин опинився у центрі скандалу через свої регулярні поїздки до Лондона під час повномасштабної війни в Україні
фото: sluga-narodu.com

Депутат регулярно відвідує Лондон, попри дію в Україні заборони на виїзд депутатів з країни

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації за 2023 рік народного депутата України Жупанина Андрія Вікторовича. Про це НАЗК повідомило у відповідь на запит видання «Комерсант український».

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Жупанин опинився у центрі скандалу через свої регулярні поїздки до Лондона під час повномасштабної війни в Україні. Журналістське розслідування Bihus.Info виявило, що депутат досить часто відвідує британську столицю, де часто проводить час з дружиною і проживає в елітних апартаментах орієнтовною вартістю понад 5 000 фунтів стерлінгів на місяць.

НАЗК розпочало перевірку декларації депутата Жупанина, який подорожував до Лондона фото 1

Акцентувалося на тому, що Жупанин регулярно відвідує Лондон, попри дію в Україні заборони на виїзд депутатів з країни у недержавних справах, що введена РНБО у січні 2023 року. 

Андрій Жупанин, згідно з декларацією про доходи, орендує квартиру у Києві за 240 тис. грн на рік. Ці кошти йому компенсує держава.

Водночас дружина Жупанина має власну квартиру у Києві ще з 2018 року, про що політик теж зазначає у своїй декларації. 

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Теги: корупція в Україні війна розслідування депутат скандал НАЗК

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