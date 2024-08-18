Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч

У ніч на 18 серпня безпілотники атакували Ростовську область

У Ростовській області через атаку безпілотників спалахнули резервуари з паливом

У Києві пролунали вибухи. РФ окупувала ще одне село на Покровському напрямку. БпЛА атакували нафтобазу в Ростовській області. У Росії біля берегів Камчатки стався землетрус та почалося виверження вулкану. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи в Києві

Уранці 18 серпня одразу після оголошення тривоги в Києві пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та швидкісну ціль на Київщину.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – повідомляв начальник КМВА Сергій Попко.

РФ окупувала ще одне село на Покровському напрямку

Російські загарбники захопили село Миколаївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного», – йдеться в повідомленні.

БпЛА атакували нафтобазу в Ростовській області

У ніч на 18 серпня безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого зафіксовано влучання в нафтобазу в населеному пункті Пролетарськ.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що сили ППО нібито відбили атаку БпЛА. Однак нібито внаслідок падіння уламків на території промислових складів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.

За словами губернатора, о 05:35 через повторну атаку БпЛА гасіння пожежі в Пролетарську призупинено.

На Камчатці стався землетрус і почалося виверження вулкану

У Росії біля берегів Камчатки РФ стався землетрус та почалося виверження вулкану. Землетрус магнітудою 7,0 зареєстровано біля берегів Камчатки, за 108 км від Петропавловська-Камчатського, який є адміністративним центром Камчатського краю Росії.

Після землетрусу магнітудою біля берегів Камчатки зафіксували серію афтершоків магнітудою 3,9.

Також повідомлялося, що почалося виверження вулкана Шивелуч. За візуальною оцінкою, висота попелової колони – 8 км над рівнем моря.

Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків ХАМАСу

Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків угруповання ХАМАС, що причетні до вбивства ізраїльтянина. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що бойовики були ліквідовані авіаударом по автомобілю в Дженіні на Західному березі річки Йордан. За даними ізраїльської армії, Ахмед Абу Ара з Акаби планував нові теракти і був старшим оперативником у виробництві вибухівки. Рафет Давасі з Сілат аль-Харітія був старшим у військовій інфраструктурі ХАМАСу в районі Дженіна.

Під час розслідування з'ясувалося, що обидва бойовики були причетні до теракту 11 серпня 2024 року в долині річки Йордан. Того дня палестинські бойовики відкрили вогонь та вбили ізраїльтянина Йонатана Дойча.