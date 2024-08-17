У Львові під час шоу для дітей стався вибух

На відкритті нової станції у «місті професій» тріснула і розлетілася на друзки термоколба, яка була частиною реквізиту

У результаті інциденту в розважальному комплексі постраждали троє дітей та аніматор

У Львові під час проведення шоу для дітей у спортивно-розважальному комплексі Leoland трапився вибух. Про це йдеться на сторінці комплексу в соцмережах.

Як пояснили у Leoland, на відкритті нової станції у «місті професій» тріснула і розлетілася на друзки термоколба, яка була частиною реквізиту. Постраждали троє дітей, які стояли поруч, а також запрошений аніматор, який тримав колбу в руках.

«Зараз ретельно з’ясовуємо причини цього інциденту, перевіряємо відео із камер нагляду. Згодом повідомимо вам про деталі перевірки», – заявили в Leoland.

Постраждалих дітей доставили до Лікарні Святого Миколая, інформує Hromadske. Хлопчик 9 років та дівчинка 10 років зазнали незначних осколкових поранень брови та повіки. Їм провели первинну хірургічну обробку ран і наклали шви.

Третя дитина – 8-річний хлопчик – поступив із поверхневою травмою голови та забоєм мʼяких тканин внаслідок падіння. Усіх дітей вже відпустили додому.

Раніше у селищі Калита Броварського району, що на Київщині, внаслідок детонації боєприпасу загинув чоловік, а дитина зазнала поранення.

Також на Київщині у Білій Церкві стався вибух у будинку. Через підрив гранати загинула жінка, затримали її чоловіка, поліцейські розпочали розслідування.

Нагадаємо, увечері 31 липня в Херсоні чоловік кинув гранату на майданчик біля магазину, де були люди. Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Також у Луцьку чоловік з автомобіля кинув гранату в людей.