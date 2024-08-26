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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Про що Дуров міг вести переговори з Кремлем?

glavcom.ua
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«Телеграм – це значно більше ніж пострадянський простір»
фото з відкритих джерел

Щодо телеграму і арешту Дурова

• 1 •

Дуров знав, що він в розшуку і поїхав в Париж. Отже, все це виглядає як свідома здача в руки правосуддя. Або хтось його запевнив, що нічого не станеться і все буде добре. Цей варіант не можна виключати, попри його фантастичність. У нас, зрештою, в Україні, є схожий кейс з візитом в одну європейську країну.

• 2 •

Які можуть бути мотиви (якщо Дуров таки вирішив здатися), поки не зрозуміло. Варіантів аж два. Перший – гра росіян, щоправда, в цій ситуації Дуров виглядає, як камікадзе. А досі він таким не був, але це не означає, що ця версія нереальна. Поки її відкидати не можна.

Другий варіант – він свідомо йде на співпрацю з Заходом проти росіян. Ще раз повторюся – поки ми не розуміємо мотивації, це лише перші припущення.

• 3 •

Важливо, що все це відбулося на фоні можливої зустрічі Дурова з Путіним, яка не відбулася в Баку (про це активно писали росіяни). Мені, щоправда, більш вірогідною виглядає версія, що Дуров мав зустрітися з кимось із російської офіційної делегації. І, існує висока вірогідність,  що за результатами цієї зустрічі він вирішив їхати в Париж.

• 4 •

На днях я презентував соціологію в РФ. Так от, на питання «З яких соціальних мереж ви черпаєте інформацію» 69% говорить, що з телеграма («В контакті» – 40%, «однокласники» 17%). Протягом останніх двох років Кремль кілька разів пробував зачистити телеграм, але досі саме телеграм є головною проблемою влади через неконтрольованість процесів (в Вконтакті небажаний пост видаляється, до прикладу, протягом години максимум). В телеграмі – переважно не видаляється нічого. Точніш видалення йде під тиском ФСБ на конкретного персонажа, а не через співпрацю з Телеграмом. Хоча, виключити співпрацю Дурова з ФСБ точно не можна і не виключено, що вона є, хоч і не така плідна, як би це хотілося на Лубʼянці.

• 5 •

Росія не має можливості побудувати суверенний інтернет без китайських технологій. А брати китайські технології вони відмовляються (зверніть увагу, що РФ навіть на три роки відклала початок будівництва 5G, тільки щоб не ввійти в кабальну залежність від китайських вендорів). Контроль над телеграмом  і закриття Ytube - це і є квазі суверенний інтернет в його політичному сегменті для РФ.

• 6 •

Треба також розуміти, що Телеграм – це значно більше ніж пострадянський простір. Це практично весь світ. В Індії – це, наприклад, більше 300 млн користувачів. Це Латинська і Південна Америка, це велика частка країн Далекого  Сходу. Контроль над телеграмо – надважливий в інформвійнах 21 століття по всьому світу.

• 7 •

Про що міг вести переговори Дуров з Кремлем? Судячи з усього про продаж (передачу) контролю над месенджером. Зрештою, в нього були позитивні і плідні історії співпраці по попередніх проектах. Чому не домовилися (якщо не домовилися)? Напевне, гроші. Точніше кількість грошей. Чому він прийняв рішення здатися? Відповідь поки важко дати. Повторюся – це може бути і свідоме рішення і просто дурість з поїздкою в Париж під чиїсь гарантії. І, ще раз повторю: це може бути і частиною великої гри росіян.

Поки трохи зарано давати якісь прогнози по телеграму, як месенджеру. Точно не буде ніяких швидких рішень.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Павло Дуров Telegram арешт

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