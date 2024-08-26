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Засновника Telegram Павла Дурова обвинувачують у 12 злочинах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Засновника Telegram Павла Дурова обвинувачують у 12 злочинах
За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями
фото: з відкритих джерел

Справу Дурова розслідують національний підрозділ боротьби з кіберзлочинністю та національне управління боротьби з шахрайством

Французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram Павла Дурова, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями. Про це заявив представник поліції Франції, повідомляє Reuters.

Як зазначив правоохоронець, Дуров «був пасивний» по відношенню до кіберзлочинів та фінансових злочинів в Telegram.

Також, за словами представника поліції, справу Дурова розслідують національний підрозділ боротьби з кіберзлочинністю та національне управління боротьби з шахрайством. Він все ще перебуває під вартою.

За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями:

  • Співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для забезпечення можливості проведення незаконних транзакцій.
  • Відмова надати інформацію за запитами уповноважених органів.
  • Співучасть у зберіганні зображень неповнолітніх порнографічного характеру.
  • Співучасть у розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру організованою групою.
  • Співучасть у поширенні наркотиків.
  • Співучасть у розповсюдженні хакерських програм.
  • Співучасть у шахрайстві, вчиненому організованою групою.
  • Створення організованої групи з метою вчинення злочинів, караних позбавленням волі на строк не менше п'яти років.
  • Приховування злочинів організованої групи.
  • Надання криптографічних послуг, спрямованих на забезпечення конфіденційності, без обов'язкового декларування.
  • Незаконне надання засобів криптографії понад необхідних для забезпечення конфіденційності.
  • Незаконний імпорт засобів криптографії понад необхідних для забезпечення конфіденційності.

Раніше президент Франції Емануель Макрон уперше прокоментував арешт засновника Telegram Павла Дурова в Парижі. Президент Франції підкреслив, що це рішення ухвалюють судді, а не політики, і Франція підтримує свободу вираження поглядів у межах закону.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

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Теги: Франція поліція соцмережі Павло Дуров

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