Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у залі суду в Парижі

28 серпня засновника Telegram Павла Дурова доставили до паризького суду, де мали розглянути його перебування під вартою та обвинувачення прокуратури Франції

Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти сьогодні, 28 серпня, після арешту в суботу, 24 серпня. Його заарештували через відсутність співпраці платформи з владою під час розслідування незаконного контенту. Про це повідомляє BFMTV.

Повідомляється, що після майже чотирьох днів тримання під вартою в поліції Павла Дурова, засновника Telegram, нарешті було передано правосуддю.

За інформацією BFMTV, суддя припинив його утримання після першого допиту та потенційного висунення звинувачень. Далі його очікують первинний допит та розгляд обвинувачень.

До суду засновника Telegram передали вдень, 28 серпня. До будівлі суду його доставили кортежем з шести автівок – він їхав у супроводі поліції та охорони.

Нагадаємо, Дурова затримали спецслужби Франції у паризькому аеропорту Ле Бурже. Бізнесмен прибув до країни Азербайджану. Його було оголошено у міжнародний розшук незадовго до приземлення борту. Бізнесмена звинуватили у відмові від співпраці з питань кібер- та фінансових злочинів у Telegram. Він все ще перебуває під вартою, а от його супутницю уже випустили.

До слова, у 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.