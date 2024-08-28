Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у залі суду в Парижі

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у залі суду в Парижі
Суддя припинив утримання Дурова після першого допиту та потенційного висунення звинувачень
фото: mac4ever.com

28 серпня засновника Telegram Павла Дурова доставили до паризького суду, де мали розглянути його перебування під вартою та обвинувачення прокуратури Франції

Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти сьогодні, 28 серпня, після арешту в суботу, 24 серпня. Його заарештували через відсутність співпраці платформи з владою під час розслідування незаконного контенту. Про це повідомляє  BFMTV.

Повідомляється, що після майже чотирьох днів тримання під вартою в поліції Павла Дурова, засновника Telegram, нарешті було передано правосуддю. 

За інформацією BFMTV, суддя припинив його утримання після першого допиту та потенційного висунення звинувачень. Далі його очікують первинний допит та розгляд обвинувачень.

До суду засновника  Telegram передали вдень, 28 серпня. До будівлі суду його доставили кортежем з шести автівок – він їхав у супроводі поліції та охорони.

Нагадаємо, Дурова затримали спецслужби Франції у паризькому аеропорту Ле Бурже. Бізнесмен прибув до країни Азербайджану. Його було оголошено у міжнародний розшук незадовго до приземлення борту. Бізнесмена звинуватили у відмові від співпраці з питань кібер- та фінансових злочинів у Telegram. Він все ще перебуває під вартою, а от його супутницю уже випустили.

До слова, у 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.

Читайте також: Засновника Telegram Павла Дурова обвинувачують у 12 злочинах 

 

Теги: суд Франція Telegram Павло Дуров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сімом офіцерам в Черкаській області оголошено підозру за фактами недбалого ставлення до військової служби і перевищення владних повноважень
То хто ж зриває мобілізацію? Сім полковників ТЦК одягнули мундир підозрюваних Скандал
16 серпня, 12:49
У росіян паніка через пошкодження елетричної станції
У Росії безпілотники пошкодили електростанцію
29 липня, 05:15
Валерій Залужний зустрівся із виконавчим віцепрезидентом технологічної компанії Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі (на фото зліва)
Штучний інтелект на полі бою: Залужний зустрівся з віцепрезидентом компанії Palantir
31 липня, 20:53
Куниці вдалося пошкодити оптоволокно у восьми місцях
Олімпійська куниця. Прокуратура знайшла «винуватицю» пошкодження кабелів у фан-зоні змагань
6 серпня, 19:22
Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
19 серпня, 17:35
Раніше Дуров заявляв, що має понад 100 біологічних дітей по всьому світу
Насилля та несплата аліментів: Дуров утрапив у новий скандал
Сьогодні, 14:35
Дуров був заарештований близько 20:00 в суботу ввечері
Павла Дурова затримали у Франції – TF1
25 серпня, 00:03
Дурова арештували в аеропорту Ле-Бурже поблизу Парижа ввечері 24 серпня
Павло Дуров залишається під вартою у Франції ще на 48 годин – AFP
26 серпня, 03:20
Дуров може перебувати у ізоляторі Національного бюро боротьби з шахрайством
Камера на одного, душ і ноутбук: у яких умовах можуть утримувати Дурова у Франції
Сьогодні, 16:43

Соціум

Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у залі суду в Парижі
Засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у залі суду в Парижі
Шольц повідомив, скільки грошей на військову допомогу Україні передбачено в бюджеті ФРН
Шольц повідомив, скільки грошей на військову допомогу Україні передбачено в бюджеті ФРН
Новий закон в Австралії дозволив працівникам краще розслаблятися після офісу
Новий закон в Австралії дозволив працівникам краще розслаблятися після офісу
Стало відомо, кого французька влада розшукує разом із Дуровим
Стало відомо, кого французька влада розшукує разом із Дуровим
Південну Європу «нудить» від туристів – Politico
Південну Європу «нудить» від туристів – Politico
Грошова допомога у Німеччині: коли українцям можуть урізати виплати
Грошова допомога у Німеччині: коли українцям можуть урізати виплати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
11K
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
7522
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Сьогодні, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Сьогодні, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua