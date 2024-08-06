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Bloomberg назвав європейську країну, в якій буде зернова криза

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Bloomberg назвав європейську країну, в якій буде зернова криза
Погодні умови завдали шкоди зерну у Франції
фото: kanaldim.tv

Негода по всій Європі вдарила по зернових культурах цього сезону

Очікується, що Франція отримає найгірший урожай м’якої пшениці за останні 40 років. Причиною є надмірні дощі. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Argus, виробництво може впасти до 25,2 млн тонн пшениці, що на 27% менше в середньому за п’ять років. Безперервні дощі, відсутність сонячного світла та низькі температури вплинули на врожайність та якість посівів у більшості регіонів вирощування.

Екстремальні погодні умови по всій Європі вдарили по зернових культурах цього сезону. Минулого тижня французькі фермери закликали уряд надати фінансову допомогу через катастрофічний урожай.

«Ми повинні повернутися до 1983 року з його 24,5 мільйонами тонн, щоб знайти такий низький врожай у Франції. Вся французька зернова галузь повинна постраждати від наслідків цього історичного падіння виробництва», – сказав директор Argus Media France Готьє Ле Мольгат.

Нагадаємо, цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

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Теги: Франція зерно криза Європа негода

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