Павла Дурова затримали у Франції

Дуров був заарештований близько 20:00 в суботу ввечері

Засновнику Telegram загрожує низка серйозних звинувачень

Французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака. Про це повідомляє телеканал TF1.

За інформацією телеканалу TF1, Дуров був зареєстрований у французькій картотеці розшукуваних осіб (FPR), і ордер на його арешт був дійсний лише на території Франції.

Дуров був заарештований близько 20:00 в суботу ввечері, коли зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. Арешт був проведений жандармами GTA.

«Сьогодні ввечері він припустився помилки. Ми не знаємо, чому», – повідомило TF1-LCI джерело, близьке до слідства.

Слідчі з Національного офісу по боротьбі з шахрайством при митному департаменті (ONAF) повідомили Дурову про підозру і взяли його під варту. Йому можуть висунути обвинувачення за цілу низку серйозних злочинів, включаючи тероризм, наркотики, шахрайство, відмивання грошей та поширення дитячої порнографії.

«Павло Дуров точно опиниться в СІЗО. На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів, щодо яких він не зробив нічого, щоб стримати її», – заявило джерело, близьке до справи.

Після пред'явлення обвинувачення Дуров, ймовірно, буде утримуватися під вартою, оскільки він має значні фінансові ресурси для втечі, а його гарантії захисту навряд чи переконають суддів.



Нагадаємо, що раніше президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

До слова, анонімні Telegram-канали стали інструментом Росії для війни у інформаційному полі. Соцмережу, з якої українці найбільше споживають новин, заснував росіянин Павло Дуров. При цьому українське законодавство регулює традиційні ЗМІ і не майже не зачіпає соцмережі.

Також народний депутат Микола Княжицький від «Європейської солідарністі» заявив, що ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.