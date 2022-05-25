Кадиров вимагає вибачень у Польщі

Кадиров пригрозив Польщі війною

Глава Чечні Рамзан Кадиров, бійці якого беруть участь у вбивстві українців, вважає, що Польща має вибачитися за напад на російського посла і забрати свою зброю з України. Таку заяву він зробив у Telegram.

«Україна – це закрите питання. Мені цікава Польща. Польща чого домагається? Після України, якщо буде команда, ми за 6 секунд покажемо вам, на що ми здатні. Краще заберіть свою зброю та своїх найманців та попросіть офіційно вибачення за нашого посла. Ми це просто не залишимо, майте на увазі», – сказав Кадиров.

Нагадаємо, під час акції у Варшаві 9 травня разом українські активісти облили червоною фарбою посла Росії Сергія Андрєєва. Це сталося тоді, коли він хотів покласти вінок біля пам’ятника радянським солдатам.

До слова, за даними британської розвідки, двоюрідний брат голови Чечні Рамазана Кадирова – Адам Делімханов – імовірно, був польовим командиром в Маріуполі.

Сам Кадиров, ймовірно, здійснював ретельний особистий нагляд за розгортанням операції у Маріуполі.

Нагадаємо також, що посол України в Польщі Андрій Дещиця попередив, що Росія може розпочати агресію проти Польщі шляхом ракетних обстрілів її території.