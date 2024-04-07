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Затримка допомоги від США: Канада заявила про підтримку Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Затримка допомоги від США: Канада заявила про підтримку Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Христя Фріланд не уточнила, чи планує Канада збільшити федеральний бюджет з метою досягти цільового показника військових витрат НАТО для країн-членів

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що прихильність Канади Україні стала важливим внеском у посилення НАТО в той час, коли Сполучені Штати «не змогли активізувати» допомогу країні, яка перебуває в бойових умовах. Про це повідомляє CBS News.

Христя Фріланд не уточнила, чи планує Канада збільшити 16 квітня федеральний бюджет з метою досягти цільового показника військових витрат НАТО для країн-членів у 2% ВВП. Однак зауважила, що зобов'язання Канади перед Україною на душу населення, які вона назвала «найактуальнішим викликом для НАТО», були «дуже значними».

«У березні Канада направила Україні 2 мільярди доларів термінової бюджетної підтримки в той час, коли США не змогли активізуватися та надати підтримку для України, щоб заповнити прогалину», – міністр фінансів Канади.

Христя Фріланд зауважила, що канадці «можуть пишатися, знаючи, що наша країна безумовно виконує свою роль, щоб протистояти Росії та підтримувати Україну, що є найбільшою боротьбою НАТО».

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Теги: гуманітарна допомога війна Канада США Україна військова допомога

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