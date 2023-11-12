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Японія провела навчання з евакуації з острова поблизу Тайваню

Діана Гасюк
glavcom.ua
Японія провела навчання з евакуації з острова поблизу Тайваню
Солдати сил самооборони Японії беруть участь у навчаннях з евакуації на пляжі Нама-Хама на острові Йонагуні
фото: Reuters

Навчання можуть допомогти жителям відреагувати на надзвичайну ситуацію внаслідок будь-якої спроби Китаю взяти під контроль Тайвань

В останню неділю листопада, Японія провела тренування з евакуації на своєму західному острові. Про це повідомляє Reuters.

Навчання проходили на випадок цунамі, але також можуть допомогти жителям відреагувати на надзвичайну ситуацію внаслідок будь-якої спроби Китаю взяти під контроль сусідній Тайвань, заявила влада японського острова Йонагуні.

«Ми не можемо вибирати час, коли ми зіткнемося з катастрофою. Ми повинні думати про найгірше, що може статися, і планувати на цей випадок», – сказав мер Йонагуні Кенічі Ітокадзу на початку навчань.

Йонагуні розташований за 110 кілометрів від Тайваню. У серпні минулого року Китай відправив ракети в близькі води як відповідь на візит до Тайваню Ненсі Пелосі, тодішньої спікерки Палати представників Конгресу США.

Кодзі Сугама, посадовець Йонагуні, відповідальний за підготовку 1700 мешканців острова до природних лих, зазначає, що громада повинна бути готовою до можливих загроз конфлікту.

Раніше повідомлялося, що Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав. 

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі американського військового обладнання Тайваню з бюджету, з якого виділяють допомогу Україні в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав. 

Теги: Ненсі Пелосі Японія Китай громада навчання президент Тайвань цунамі влада Адміністрація Президента

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