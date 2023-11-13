Пісторіус висловився щодо подвоєння військової допомоги Україні

Пісторіус заявив, що заплановане збільшення військової допомоги є «сильним сигналом для України, що ми не залишимо її»

Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє ARD.

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ПІсторіус заявив, що заплановане збільшення військової допомоги є «сильним сигналом для України, що ми не залишимо її».

«Ми не хочемо опинитися наступного року в ситуації, коли нам доведеться висувати додаткові вимоги, коли це буде важливо. Саме тому збільшення є важливим сигналом - особливо зараз, до речі, коли Україна повинна продовжувати свою боротьбу, і в той же час частина уваги громадськості в усьому світі більше зосереджена на Ізраїлі», – заявив Пісторіус, відповідаючи на запитання щодо планів військової допомоги Україні.

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За його словами, Німеччина в даному випадку керується досвідом 2023 року, який показав, що заплановані суми були швидко вичерпані.

Як повідомлялося, правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца схвалила подвоєння військової допомоги Україні наступного року до 8 млрд євро.

За даними джерела видання, у разі схвалення парламентом, де більшість належить партії Шольца, це збільшення дасть змогу довести витрати Німеччини на оборону до 2,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП), що перевищує 2%, обіцяні всіма членами НАТО.

Також джерело стверджує, що законодавці від соціал-демократів Шольца, вільних демократів і партії «зелених» домовилися про збільшення видатків під час переговорів про проєкт федерального бюджету на 2024 рік перед офіційним засіданням бюджетного комітету Бундестагу (нижньої палати парламенту), яке пройде в четвер, 16 листопада.

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Нагадаємо, що влада Німеччини планує зменшити фінансову підтримку українських біженців. З початком наступного року допомога для них буде скорочена.