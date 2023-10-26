Словаччина більше не допомагатиме Україні: новий прем'єр-міністр знайшов причини

Новопризначений прем'єр-міністр Словаччини відмовився допомагати Україні

Військова допомога Україні з боку Словаччини припиниться. Про це сьогодні, 26 жовтня, заявив новий прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо у виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі. Про це пише портал Spravy Pravda.

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«Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодного результату», – сказав він, додавши, що на цьому етапі конфлікту в Росії є «великі територіальні досягнення, ніж Україна»

Фіцо також додав, що Словаччина виступає за мир в Україні, але план Володимира Зеленського нереалістичний, а домовлятися мають Росія та США. При цьому ЄС, на його думку, із постачальника зброї Україні має перетворитися на миротворця.

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Крім того, Братислава голосуватиме проти нових антиросійських санкцій Євросоюзу у разі, якщо їхні положення зашкодять Словаччині. «Якщо санкції будуть завдавати нам (Словаччині – «Главком») збитків, то немає жодної причини їх підтримувати», – сказав Фіцо. Фіцо також заявив, що Братислава не має наміру блокувати початок переговорів про вступ Києва до ЄС, проте нагадав, що Словаччина голосуватиме проти приєднання України до блоку НАТО.

Нагадаємо, партія Фіцо Smer-SD перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Словаччині. Після цього у країні розпочалося формування нового кабінету міністрів. Уряд на чолі з Робертом Фіцо було офіційно затверджено 25 жовтня.

Зокрема, міністром оборони став скандальний колишній глава МВС Роберт Каліняк, який відомий своєю бійкою з екс-прем'єром Словаччини Ігорем Матовичем. Також його підозрювали у хабарництві, але у серпні зняли всі звинувачення.

Міністерство закордонних справ очолив Юрай Бланар. Він заявляв про «громадянську війну в Україні», коли російські війська вторглися в нашу країну в 2014 році, а також радив Києву зосередитись «на забезпеченні прав російськомовних жителів».