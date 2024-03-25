Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Канада вперше встановить обмеження щодо кількості біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Канада вперше встановить обмеження щодо кількості біженців
Канада встановила обмеження для мігрантів
фото із відкритих джерел

BBC: Канада планує скоротити кількість тимчасових мешканців до 5% від загальної чисельності населення

Міністр імміграції Канади Марк Міллер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлене обмеження на кількість тимчасових мешканців. Про це пише BBC.

Також під обмеження потраплять іноземні студенти, іноземні працівники та шукачі притулку. Кількість тимчасових мешканців буде скорочено протягом наступних трьох років, а перше обмеження буде запроваджено вже у вересні цього року.

Загалом Канада планує скоротити кількість тимчасових мешканців до 5% від загальної чисельності населення (зараз таких людей у ​​країні 6,2%).

Міллер заявив, що у Канаді спостерігалося «різке збільшення кількості тимчасових мешканців». Станом на 2024 рік, за його словами, у країні проживає 2,5 млн таких осіб.

У рамках нової політики канадські підприємства мають скоротити кількість тимчасових іноземних працівників і зробити це вже до 1 травня. Два винятки із правила складуть працівники будівельного сектору та сфери охорони здоров'я.

Обмеження вважається значним зрушенням у політиці Канади, що історично покладалася на відкриту імміграцію для заповнення вакантних робочих місць та вирішення проблеми швидкого старіння робочої сили.

Раніше стало відомо, що Канада направила до України $1,5 млрд – ці кошти допоможуть уряду, серед іншого, фінансувати соціальні програми допомоги українцям. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно $1,5 млрд. Важливі кошти, які допоможуть нашому уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям», – написав він. За його словами, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення становить майже 7 млрд канадських доларів ($5,19 млрд).

Читайте також: Канада повідомила, скільки готова прийняти біженців з України
Теги: Канада мігранти українці трудові мігранти біженці обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни показали майстер-клас зі швидкого будівництва фортифікацій
Нам треба вчитися у ворога
5 березня, 11:15
Чоловіки заплатили від 6 до 11 тисяч доларів, щоб перетнути кордон
На Вінниччині прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися перетнути кордон
2 березня, 15:27
У Фінляндії найближчими роками буде більше тирів
Через війну в Україні фіни знайшли нове улюблене заняття
7 березня, 09:46
Палата представників США розпочала збір підписів, щоб винести допомогу Україні на голосування
Палата представників США розпочала збір підписів, щоб винести допомогу Україні на голосування
13 березня, 00:20
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрічається з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом
Туреччина й США обговорили шляхи припинення війни РФ проти України
9 березня, 16:16
Олександр Півненко наголошує, що в результаті дві одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів
На півдні нацгвардійці зупинили дві колони ворожої техніки
10 березня, 11:49
Філіп Зеліков, старший науковий співробітник Інституту Гувера в Стенфордському університеті
Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Вчора, 11:27
Глава Єврокомісії пропонує реформувати процес вступу до ЄС країн-кандидатів
Вступ України до ЄС. Politico розповіло, яких реформ чекати від Урсули фон дер Ляйєн
20 березня, 11:23
В Україні та світі коронавірус перейшов до категорії постійних проблем і захворювань, які будуть реєструватися в системі охорони здоров'я
МОЗ розповів, куди з початком великої війни «зник» коронавірус
23 березня, 15:04

Соціум

Канада вперше встановить обмеження щодо кількості біженців
Канада вперше встановить обмеження щодо кількості біженців
Опитування показало, чи підтримують жителі Франції відновлення призову до війська
Опитування показало, чи підтримують жителі Франції відновлення призову до війська
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
Польські фермери передумали блокувати кордон з Росією
Польські фермери передумали блокувати кордон з Росією
На електростанції в Ростовській області виникла пожежа
На електростанції в Ростовській області виникла пожежа
Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки
Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
23K
Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо
7389
Польща відповіла, чому не збила російську ракету на своїй території
7137
Священник Московської церкви з Івано-Франківщини отримав підозру в колабораційній діяльності
4999
Сьогодні – Благовіщення: історія свята, традиції та заборони
4451
Офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Сьогодні, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Сьогодні, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Вчора, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Вчора, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Вчора, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua