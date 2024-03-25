Канада вперше встановить обмеження щодо кількості біженців

BBC: Канада планує скоротити кількість тимчасових мешканців до 5% від загальної чисельності населення

Міністр імміграції Канади Марк Міллер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлене обмеження на кількість тимчасових мешканців. Про це пише BBC.

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Також під обмеження потраплять іноземні студенти, іноземні працівники та шукачі притулку. Кількість тимчасових мешканців буде скорочено протягом наступних трьох років, а перше обмеження буде запроваджено вже у вересні цього року.

Загалом Канада планує скоротити кількість тимчасових мешканців до 5% від загальної чисельності населення (зараз таких людей у ​​країні 6,2%).

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Міллер заявив, що у Канаді спостерігалося «різке збільшення кількості тимчасових мешканців». Станом на 2024 рік, за його словами, у країні проживає 2,5 млн таких осіб.

У рамках нової політики канадські підприємства мають скоротити кількість тимчасових іноземних працівників і зробити це вже до 1 травня. Два винятки із правила складуть працівники будівельного сектору та сфери охорони здоров'я.

Обмеження вважається значним зрушенням у політиці Канади, що історично покладалася на відкриту імміграцію для заповнення вакантних робочих місць та вирішення проблеми швидкого старіння робочої сили.

Раніше стало відомо, що Канада направила до України $1,5 млрд – ці кошти допоможуть уряду, серед іншого, фінансувати соціальні програми допомоги українцям. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно $1,5 млрд. Важливі кошти, які допоможуть нашому уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям», – написав він. За його словами, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення становить майже 7 млрд канадських доларів ($5,19 млрд).