Україна запроваджує військову кафедру для цивільних медиків

Протягом чотирьох місяців навчання цивільеі лікарі можуть набути знань у військовій медицині і вже отримати офіцерське звання

Усі медичні працівники, які не закінчували військову кафедру маю можливість стати офіцером за більш гнучкою і швидкою процедурою

8 квітня стартує нова група навчання мобілізованих медиків на курсах на присвоєння офіцерського звання у Військово-медичну академію ЗСУ за новим форматом навчання. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Згідно з розпорядженням командувача Медичних сил ЗСУ, усі медичні працівники, які не закінчували військову кафедру і, відповідно, не мають офіцерського звання, отримали можливість стати офіцером за більш гнучкою і швидкою процедурою», – каже вона.

Як зазначила заступниця міністра, майбутні слухачі вперше отримають можливість отримати офіцерське звання не за 40 днів в стінах академії, а в змішаному форматі: теоретичну частину пройти онлайн, а практичну (18 днів) на очній формі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За наявності відношення від командира підрозділу мобілізований лікар зможе отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися у власний підрозділ на більш відповідну посаду», – повідомила чиновниця.

Усі медичні працівники, які не закінчували військову кафедру можуть отримати можливість стати офіцером фото: Facebook/Наталія Калмикова

Калмикова додала, очні курси на цю мить пройшли 118 мобілізованих медиків.

«Цивільні лікарі, що придатні до військової служби і не мають військової освіти (не навчалися на військовій кафедрі), можуть звернутись на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів, де матимуть змогу протягом чотирьох місяців навчання за індивідуальним графіком набути знань у військовій медицині і вже отримати офіцерське звання», – зазначила посадовиця.

Цивільні медики вперше зможуть отримати офіцерське звання не за 40 днів в стінах академії фото: Facebook/Наталія Калмикова

Нагадаємо, Міністерство оборони України повідомляє про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил.

До слова, реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» має зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора, а також заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Одним із ключових питань, які має вирішити «Оберіг», є запобігання корупції.