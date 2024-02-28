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Британія спрогнозувала, коли ЗСУ можуть почати контрнаступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія спрогнозувала, коли ЗСУ можуть почати контрнаступ
Британський командувач заявив, що Україна зіткнулась зі складнощами на суші через брак снарядів, спричинений призупиненням військової допомоги від США
фото: Генштаб

«Я думаю, що скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців»

Силам оборони України бракує боєприпасів через прогалини у військовій допомозі, ініціатива на фронті не буде за Україною ще декілька місяців. Таку думку висловив голова штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін, пише The Guardian.

Зі слів Радакіна, ситуація зміниться, коли Захід погодить нові кроки щодо підтримки України.

Радакін заявив, що Україна зіткнулась зі складнощами на суші через брак снарядів, спричинений призупиненням військової допомоги від США. Водночас Європа не може заповнити прогалину, яка виникла.

Керівник штабу оборони розповів, що союзники НАТО обговорюють шляхи посилення підтримки України. Ймовірно, під час або напередодні липневого саміту будуть анонсовані нові пакети допомоги.

Водночас адмірал підкреслив, що ЗС РФ вже завоювала «відносно невеликі території» на тактичному рівні. Зокрема, втративши 17 тис. бійців вбитими та ще 30 тис. пораненими, Росія захопила Авдіївку у Донецькій області. Також напружені бої точаться під Часовим Яром, куди Сили оборони відступили після втрати Бахмута.

«Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців», – спрогнозував Радакін.

За його оцінкою, українські сили навряд зможуть розпочати новий контрнаступ раніше пізнього літа. Найімовірніше, ЗСУ почнуть рухатись на фронті вже наступного року.

Також головнокомандувач ЗС Великої Британії запевнив, що нині Росія втягнута у війну з Україною та не становить серйозної військової загрози для членів НАТО. З його слів, для нового нападу РФ потрібно було б "відновити свої танки та бронетехніку, відновити свої запаси ракет великої дальності та артилерійських боєприпасів і вийти із затяжної та важкої війни».

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

 

Теги: ЗСУ війна Велика Британія контрнаступ

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