Як захистити Європу від Путіна: прем'єрка Данії зробила низку заяв

Метте Фредеріксен зазначила, що після закінчення Холодної війни на початку 1990-х років Данія та інші країни скоротили військові бюджети

Метте Фредеріксен: «З точки зору Європи ми маємо визнати, що не витрачали достатньо коштів на власну оборону і безпеку»

Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати більш агресивну Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони і безпеки. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, пише Financial Times.

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Вона зазначила, що «наївний» континент має уникнути помилок 1930-х років і «активізувати та нарощувати» свою оборонну промисловість, щоб стримати імперіалістичну Росію, яка зробила Україну своєю першою ціллю. «Свобода має свою ціну. З точки зору Європи ми маємо визнати, що не витрачали достатньо коштів на власну оборону і безпеку», – сказала Фредеріксен.

Вона зазначила, що після закінчення Холодної війни на початку 1990-х років Данія та інші країни скоротили військові бюджети.

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«Коли ми це зробили, ми змогли витратити більше грошей на соціальне забезпечення або зниження податків. Нам потрібно почати розмову про те, що якщо світ змінюється в тому напрямі, в якому я думаю, то не можна витрачати пенні, або долар, або євро, або крону двічі», – наголосила прем'єр Данії.

Вона додала, що бачить більш агресивну Росію в усіх аспектах, не тільки в Україні. «І я думаю, що ми повинні запитати себе: чи є вона кінцевим пунктом призначення для Росії? Чи це частина того, чого вони хочуть досягти, щоб знову побудувати Велику Росію? Після двох років повномасштабного вторгнення не можна говорити тільки про одну людину. Потрібно говорити про країну», – додала вона, зазначивши, що експансіоністську програму ухвалив не тільки російський диктатор Володимир Путін, а й усе суспільство.

Нагадаємо, президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала перевести в практичну площину процес створення автономної європейської системи безпеки і оборони, що доповнює НАТО.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що поставка мільйона снарядів Україні була необачним зобов'язанням з боку Європейського Союзу. На думку лідера Франції, в дуже короткій перспективі можна надати лише ті боєприпаси, які є у наявності або які виробляються точно у строк.

Раніше повідомлялося, що мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять у нашу країну до кінця поточного року.