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Канада спрямує $44 млн на оборону України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Канада спрямує $44 млн на оборону України
Канада надає інструкторів, літаки і допоміжний персонал для підготовки пілотів Військово-повітряних сил України
фото з відкритих джерел

Внесок Канади буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні

Канада виділить 60 млн канадських доларів (близько $44 млн) на оборону України. Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер на засіданні «Рамштайн».

За словами міністра, Канада внесе новий внесок у розмірі 60 млн канадських доларів до Коаліції з нарощування потенціалу військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Блер зазначив, що цей внесок буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів та обладнання для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси.

«І це на додаток до підтримки, яку ми вже надали для розбудови українського потенціалу F-16», – сказав він перед засіданням «Рамштайн».

Блер нагадав, що Канада надає інструкторів, літаки і допоміжний персонал для підготовки пілотів Військово-повітряних сил України у співпраці з Данією і Францією.

«Ця підготовка триватиме від цього місяця до наступного року. Понад 30 українських пілотів F-16 також проходять мовну підготовку в мовній школі збройних сил Канади», – зазначив він.

За словами міністра, починаючи з лютого 2022 року, Канада виділила понад $2,4 млрд на військову допомогу Україні.

«І ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Крім того, з 2015 року канадські військовослужбовці підготували понад 40 000 українських військовослужбовців в рамках операції «Unifier», – сказав Блер.

Нагадаємо, стартувало 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Воно вперше проходить за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

До слова, Україна отримала від союзників США у всьому світі, зокрема Європи, Азії та країн НАТО, допомогу в розмірі понад $178 млрд.

Теги: винищувач Канада війна

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