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Окупанти готуються до нового наступу. ISW розповів деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти готуються до нового наступу. ISW розповів деталі
фото з відкритих джерел

Російські війська продовжуватимуть наступальні дії з метою дестабілізації українських оборонних ліній

Російські загарбники, ймовірно, навесні продовжать спроби локальних атак, а також спробують підготуватися до нового наступу влітку 2024 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні дії з метою дестабілізації українських оборонних ліній навесні 2024 року, одночасно готуючись до прогнозованої нової наступальної операції влітку цього року.

Надання західної безпекової допомоги, ймовірно, відіграватиме вирішальну роль у здатності України утримати територію зараз і відбити нові російські наступальні дії в найближчі місяці.

У той же час російські війська намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій на сході України, щоб не дати українським силам стабілізувати свої оборонні рубежі.

Окупанти особливо зосереджені на просуванні якомога далі на захід від Авдіївки, перш ніж українські війська зможуть встановити в цьому районі лінію, яку буде важче прорвати.

Експерти зазначають, що російські війська продовжуватимуть використовувати переваги, які надає володіння ініціативою на всьому театрі бойових дій, для динамічного перерозподілу своїх наступальних зусиль цієї весни і влітку, ймовірно, в надії використати можливі українські вразлиті місця.

Українські та західні офіційні особи все частіше попереджають як про значний дефіцит українських матеріальних засобів, так і про новий широкомасштабний російський наступ цього літа.

Крім того, зазначають у звіті, гостра нестача систем протиповітряної оборони і ракет, ймовірно, різко знизить здатність України захищатися від російських ударів як у тилу, так і на передовій у найближчі тижні, якщо не вирішити цю проблему швидко.

Тим часом російські війська останнім часом докладають зусиль, щоб напружити українську протиповітряну оборону як у тилових населених пунктах, так і вздовж лінії фронту.

Як повідомлялося, українські військові контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретиного, що ускладнює просування Росії в цьому районі. Нещодавно російські війська досягли підтверджених успіхів у західній частині Запорізької області. 

Теги: окупанти ЗСУ військові наступ

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