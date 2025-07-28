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Білий дім заборонив Піту Гегсету використовувати поліграф для допитів – WP

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Білий дім заборонив Піту Гегсету використовувати поліграф для допитів – WP
Білий дім заборонив Піту Гегсету застосовувати поліграф
фото:Facebook/Pete Hegseth

 Глава Пентагону за допомогою поліграфа розслідував виток даних у ЗМІ 

Міністр оборони США Піт Гегсет використав поліграф, щоб виявити серед своїх підлеглих тих, хто ділився інформацією зі ЗМІ, написала газета The Washington Post із посиланням на американських чиновників та обізнаних осіб, повідомляє «Главком».

Водночас, як зазначається у публікації, ці перевірки йому довелося припинити. «Використання міністром оборони Пітом Гегсетом тестів на поліграфі у пошуках людей, які зливають інформацію у ЗМІ, було зупинено за вказівкою Білого дому», – йдеться у статті.

Джерела газети стверджують, що Гегсет та його оточення використовували поліграф протягом кількох тижнів у квітні. Скаргу до Білого дому з цього приводу направив високопосадовець Пентагону Патрік Вівер. Після його заяви тести було припинено.

У публікації уточнюється, що до Міноборони з відповідною вимогою звернулася людина, близька до адміністрації США. При цьому співрозмовники видання не розкрили імені цієї людини.

Нагадаємо, раніше газета Daily Mail, посилаючись на свої джерела, повідомила, що група співробітників Пентагону має намір опублікувати відкритий лист із закликом до відставки Піта Гегсета. Журналісти додали, що документ нібито може бути оприлюднено найближчим часом.

Раніше також стало відомо, що Міністерство оборони Сполучених Штатів розпочне перевірку щодо можливого доступу китайських інженерів до своїх систем.

До слова глава Пентагону Піт Гегсет не повідомив адміністрацію президента США Дональда Трампа про своє рішення призупинити постачання озброєнь Україні заздалегідь. 

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Теги: США Міноборони Пентагон поліграф Піт Гегсет

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