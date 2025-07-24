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Комісія з відбору голови БЕБ повторно внесла в Кабмін кандидатуру Цивінського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Комісія з відбору голови БЕБ повторно внесла в Кабмін кандидатуру Цивінського
Цивінський подякував Комісії з відбору директора БЕБ «за принципову позицію»
фото: Олександр Цивінський

Цивінський подякував Комісії з відбору директора БЕБ «за принципову позицію»

Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського. Про це повідомляє пресслужба комісії, передає «Главком».

«Після засідання Конкурсної комісії 14 липня, того ж дня Конкурсна комісія надіслала відскановані матеріалів щодо переможця конкурсу назад до Кабінету Міністрів», –йдеться у повідомленні.

Цивінський відреагував на допис та подякував Комісії з відбору директора БЕБ «за принципову позицію та надану інформацію». Він додав, що документи вже в Кабінеті Міністрів.

«Очікую на законну та зважену позицію уряду і новопризначеного прем’єр-міністра Юлія Свириденко», – заявив Цивінський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

Також повідомлялося, що Спілка українських підприємців стурбована ситуацією навколо непризначення директора Бюро економічної безпеки. Рішення не призначати Олександра Цивінського викликає занепокоєння у бізнесу.

До слова, конкурсна комісія отримала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

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Теги: Кабмін конкурс Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський

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