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У Маріїнському парку люди вийшли на підтримку законопроєкту про незалежність НАБУ і САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Маріїнському парку люди вийшли на підтримку законопроєкту про незалежність НАБУ і САП
Мітингувальники знову прийшли на акцію з плакатами
скріншот з відео

Учасники мирної акції закликають парламентарів відновити незалежність НАБУ та САП

У Києві проходить акція на підтримку президентського законопроєкту про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє «Главком».

Учасники мирної акції, які зібралися в Маріїнському парку, вимагають у депутатів Верховної Ради відновити незалежність НАБУ та САП, проголосувавши за новий законопроєкт. Мітингувальники прийшли на акцію з плакатами, вони скандують антикорупційні лозунги, а також вимагають ухвалення владою певних рішень, зокрема призначення директора БЕБ.

У Маріїнському парку люди вийшли на підтримку законопроєкту про незалежність НАБУ і САП фото 1
Мітингувальники в Маріїнському парку
Мітингувальники в Маріїнському парку
фото: РБК-Україна
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фото: РБК-Україна

Нагадаємо, у середу 30 липня на площі біля театру ім. Івана Франка в Києві знову тривала акція протесту проти закону, який фактично обмежує повноваження НАБУ і САП. Мітингувальники вийшли на протест із вимогою до депутатів Верховної Ради проголосувати за законопроєкт №13533, який вніс президент Володимир Зеленський. Голосування має відбутися в четвер 31 липня.

Протестувальники вимагали призначити голову БЕБ. Його Україна мала призначити до 31 липня 2025 року – це одна з вимог МВФ для надання фінансової допомоги.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення. 

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Як відомо, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

До слова, 30 липня правоохоронний Комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП. На запитання «Главкома», які настрої обранців перед завтрашньою сесією, поінформований депутат відповів: «Будуть підтримувати президентський законопроєкт».

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Теги: протест НАБУ Київ Верховна Рада законопроєкт Бюро економічної безпеки України

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