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Кандидат у президенти США дав голосну обіцянку щодо закінчення війни в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кандидат у президенти США дав голосну обіцянку щодо закінчення війни в Україні
Кандидат у президенти США висловився щодо війни в Україні
фото з відкритих джерел

Роберт Кеннеді-молодший попросив 100 днів, аби завершити війну в Україні

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Роберт Кеннеді-молодший публічно заявив, що у разі свого обрання завершить війну в Україні за 100 днів.

Відповідне повідомлення він опублікував 28 вересня на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter).

«Протягом 100 днів мого президентського терміну цю війну буде закінчено. І це станеться на кращих умовах, ніж будь-хто міг розумно очікувати», – сказав Роберт Кеннеді-молодший.

Нагадаємо, раніше Роберт Кеннеді-молодший звинуватив владу США у масштабному фінансуванні України. Вашингтон вже витратив $130 млрд на допомогу Україні, при цьому мільйони американців нібито залишаються без медичного страхування та талонів на їжу. Таку думку висловив кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший.

Політик відверто обурився, що американська вдлада надає багатомільярдну підтримку іншій країні, замість вирішення проблем власних громадян. «Як ми можемо посилати $130 млрд, коли 15 мільйонів американців не мають медичної страховки, коли ми позбавляємо 30 мільйонів американців талонів на їжу?», – поцікавився він.

До слова, президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа та прибічників його політики загрозою демократії в країні

«Наразі в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії – рух MAGA (Make America Great Again – гасло минулої виборчої кампанії Трампа – «Главком»). Немає сумнівів у тому, що сьогоднішньою Республіканською партією керують та залякують республіканські екстремісти MAGA. Їхня крайня програма, якщо вона буде реалізована, фундаментально змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо», – попередив Байден.

Видання пише, що це найрізкіший вислів Байдена з приводу антидемократичної поведінки Трампа з того часу, як колишньому президенту було пред'явлено кримінальне звинувачення у спробах підірвати результати виборів-2020. Поки за літо накопичувалися звинувачення на адресу Трампа, президент переважно зберігав мовчання.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив, що весняного наступу України нібито не відбулося. Він також висловив задоволення тим, як президент Російської Федерації Володимир Путін оцінив його наміри з урегулювання конфлікту між Росією та Україною. 

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Теги: вибори США Вашингтон президент партії

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