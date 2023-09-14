«Це політичний трюк»: Білий дім відреагував на розслідування щодо імпічменту Байдена

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що республіканці не надали жодних доказів проти Джо Байдена

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр у середу засудила плани республіканців розпочати розслідування щодо імпічменту президента-демократа Джо Байдена, назвавши ці зусилля безпідставними. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що республіканці не надали жодних доказів проти Джо Байдена, оскільки вони розслідують ділові операції його сина Хантера Байдена. Розслідування зосереджено на тому, чи отримав Байден вигоду від ділових угод Хантера Байдена.

«Це політичний трюк. Це політичне переслідування президента, а не правда», – заявила Жан-П'єр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жан-П’єр зазначила, що, схоже, спікер Палати представників Кевін Маккарті, головний республіканець у Вашингтоні, наказав провести розслідування у відповідь на тиск ультраправих законодавців-республіканців, таких як Марджорі Тейлор-Грін.

Вона сказала, що республіканці не знайшли доказів того, що Байден зробив щось погане, «оскільки президент нічого поганого не зробив».

Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті.

За даними Маккарті, розслідування буде спрямоване на «звинувачення у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції», що стосуються президента США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спікер Палати представників повідомив, що існують «серйозні та підтверджені» обвинувачення, що стосуються поведінки президента.

«Разом ці звинувачення малюють картину корупційної культури», – додав він.

Це перший крок у політичному процесі, який може призвести до голосування в Палаті представників стосовно можливого імпічменту Байдена. Якщо таке голосування отримає підтримку простої більшості голосів, то може відбутися подальший розгляд цього питання в Сенаті.