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Кандидат у президенти США обурився на надмірну фінансову допомогу Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кандидат у президенти США обурився на надмірну фінансову допомогу Україні
Роберт Кеннеді-молодший зробив скандальні заяви щодо України
скріншот з відео

Роберт Кеннеді-молодший звинуватив владу США у масштабному фінансуванні України

Вашингтон вже витратив $130 млрд на допомогу Україні, при цьому мільйони американців нібито залишаються без медичного страхування та талонів на їжу. Таку думку висловив кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший.

Кандидат від Демократичної партії в президенти Роберт Кеннеді провів 80-хвилинну бесіду із скандальновідомим колишнім ведучим американського телеканалу Fox News Такером Карлсоном, який неодноразово критикував чинну адміністрацію Білого дому. Розмова була опублікована в соцмережі X (раніше – Twitter).

Політик відверто обурився, що американська вдлада надає багатомільярдну підтримку іншій країні, замість вирішення проблем власних громадян. «Як ми можемо посилати $130 млрд, коли 15 мільйонів американців не мають медичної страховки, коли ми позбавляємо 30 мільйонів американців талонів на їжу?», – поцікавився він.

Також Кеннеді-молодший заявив, що США нібито фінансували протести на Майдані у 2013-2014 роках. За його словами, американський уряд вклав у них п'ять мільярдів доларів, але не афішував це.

«Нам не говорили, що ми фінансуємо ці протести, газети, наш уряд ніколи нам не говорив», – сказав Кеннеді-молодший. За його словами, агентство США з міжнародного розвитку, яке «є прикриттям ЦРУ», вклало в них $5 млрд. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн. Від попередніх він відрізняється не стільки сумою, як джерелом коштів. 

Як зазначається, цей пакет надається за програмою Presidential Drawdown Authority, коли озброєння передаються зі складів американської армії.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки знову звернеться до Конгресу з запитом про додаткові кошти на допомогу Україні, якщо в цьому буде потреба. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами посадовця, обсяги нового запиту на 24 мільярди доларів, з яким адміністрація США звернулася до Конгресу, ґрунтується на ретельних розрахунках.

При цьому Кірбі сказав, що нині складно передбачити, як довго триватиме російська повномасштабна військова агресія, відповідно потрібно зробити все можливе, щоб оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року (настає у Штатах з жовтня 2023 року), та подати відповідний запит до Конгресу.

До слова американський президент Джо Байден 10 серпня звернувся до Конгресу США з проханням виділити додаткові 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим партнерам, на яких вплинула війна Росії проти України. Зокрема, 13,1 млрд доларів підуть на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону. 

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Теги: Адміністрація Президента війна агресія партії президент озброєння страхування Ентоні Блінкен

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