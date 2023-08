Кандидат у президенти США обурився на надмірну фінансову допомогу Україні

Вашингтон вже витратив $130 млрд на допомогу Україні, при цьому мільйони американців нібито залишаються без медичного страхування та талонів на їжу. Таку думку висловив кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший.

Кандидат від Демократичної партії в президенти Роберт Кеннеді провів 80-хвилинну бесіду із скандальновідомим колишнім ведучим американського телеканалу Fox News Такером Карлсоном, який неодноразово критикував чинну адміністрацію Білого дому. Розмова була опублікована в соцмережі X (раніше – Twitter).

Ep. 16 RFK Jr. explains Ukraine, bio-labs, and who killed his uncle pic.twitter.com/RMr5VZVqSM