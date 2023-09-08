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США відправили чіткий сигнал тим, хто підтримає російські псевдовибори в Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США відправили чіткий сигнал тим, хто підтримає російські псевдовибори в Україні
Ентоні Блінкен: Росія проводить «фіктивні» вибори на суверенній території України
фото з відкритих джерел

На всіх, хто підтримає фіктивні російські вибори в Україні, США накладуть санкції та обмеження

На всіх, хто підтримає фіктивні російські вибори в Україні, в тому числі на так званих «міжнародних спостерігачів», можуть бути накладені санкції та візові обмеження Сполучених Штатів Америки. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен зауважує, що ці так звані «вибори» відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував фіктивні референдуми. На них Росія мала на меті анексувати українські Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. І понад дев’ять років минуло після того, як Росія мала намір анексувати українську Автономну Республіку Крим і Севастополь. 

За словами Блінкена, Кремль сподівається, що ці заздалегідь визначені і сфабриковані результати посилять незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України. Але це ні що інше, як пропагандистський захід.

«Дії Росії демонструють її відверте нехтування принципами Статуту ООН, такими як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на будь-яку суверенну територію України», – заявив Блінкен.

Нагадаємо, що  Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень». 

Петер Стано, речник Європейської комісії оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією «виборів» на окупованих територіях України. Також повідомлялося, що росіяни звозять «спостерігачів» на псевдовибори на окупованих територіях України.

Теги: росія США вибори санкції окуповані території Ентоні Блінкен

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