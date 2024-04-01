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Канцлер Австрії вирішив скликати Раду національної безпеки через російського шпигуна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Канцлер Австрії вирішив скликати Раду національної безпеки через російського шпигуна
Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що звинувачення Егісто Отта у шпигунстві є серйозними
фото з відкритих джерел

«Ми повинні не допустити, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні шляхом проникнення в політичні партії», –  канцлер Австрії

Канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив скликати Раду національної безпеки 9 квітня. Причиною є нещодавній арешт шпигуна РФ у Відні. Про це повідомляє видання Kurier.

«Є звинувачення в шпигунстві проти Егісто Отта, колишнього співробітника BVT (Ред. – Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом)», – заявив канцлер.

Карл Нехаммер зазначив, що ці звинувачення серйозні. Вони тепер мають бути роз'яснені судовими органами.

«З іншого боку, ситуація з безпекою в республіці має бути оцінена і роз'яснена. Ми повинні не допустити, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні шляхом проникнення в політичні партії», – сказав канцлер Австрії.

Сьогодні Віденський окружний суд у кримінальних справах засудив до попереднього ув'язнення колишнього співробітника BVT Егісто Отта.

Нагадаємо, що раніше у Відні заарештували колишнього офіцера BVT Егісто Отта. Щодо нього прокуратура Відня розслідує зловживання службовим становищем і ведення таємної розвідки на шкоду Австрії.

Чоловікові також інкримінують передачу російським шпигунам вмісту мобільних телефонів високопоставлених чиновників.

До слова, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів, які, ймовірно, займаються політично вмотивованими вбивствами. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників.

У публікації стверджують, що президент РФ Володимир Путін навмисно тримав кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти до Європи, Центральної Азії та на Кавказ, щоб уникнути мобілізації.

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Теги: Австрія росія суд шпигун Відень російські агенти

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