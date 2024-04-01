Канцлер Австрії вирішив скликати Раду національної безпеки через російського шпигуна

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що звинувачення Егісто Отта у шпигунстві є серйозними

«Ми повинні не допустити, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні шляхом проникнення в політичні партії», – канцлер Австрії

Канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив скликати Раду національної безпеки 9 квітня. Причиною є нещодавній арешт шпигуна РФ у Відні. Про це повідомляє видання Kurier.

«Є звинувачення в шпигунстві проти Егісто Отта, колишнього співробітника BVT (Ред. – Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом)», – заявив канцлер.

Карл Нехаммер зазначив, що ці звинувачення серйозні. Вони тепер мають бути роз'яснені судовими органами.

«З іншого боку, ситуація з безпекою в республіці має бути оцінена і роз'яснена. Ми повинні не допустити, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні шляхом проникнення в політичні партії», – сказав канцлер Австрії.

Сьогодні Віденський окружний суд у кримінальних справах засудив до попереднього ув'язнення колишнього співробітника BVT Егісто Отта.

Нагадаємо, що раніше у Відні заарештували колишнього офіцера BVT Егісто Отта. Щодо нього прокуратура Відня розслідує зловживання службовим становищем і ведення таємної розвідки на шкоду Австрії.

Чоловікові також інкримінують передачу російським шпигунам вмісту мобільних телефонів високопоставлених чиновників.

До слова, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів, які, ймовірно, займаються політично вмотивованими вбивствами. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників.

У публікації стверджують, що президент РФ Володимир Путін навмисно тримав кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти до Європи, Центральної Азії та на Кавказ, щоб уникнути мобілізації.