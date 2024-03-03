Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають

Кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів

Видання припускає, що саме російські агенти можуть стояти за резонансними вбивствами росіян-перебіжчиків

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів, які, ймовірно, займаються політично вмотивованими вбивствами. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників.

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У публікації стверджують, що президент РФ Володимир Путін навмисно тримав кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти до Європи, Центральної Азії та на Кавказ, щоб уникнути мобілізації.

«До них приєдналися агенти розвідки під прикриттям, замінивши тих, кого видворили», – ідеться у статті.

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Видання з посиланням на власні джерела припускає, що саме російські агенти можуть стояти за резонансними вбивствами росіян-перебіжчиків, серед яких – убитий у середині лютого 2024 року в Іспанії льотчик Максим Кузьмінов. Він торік перегнав до України російський вертоліт.

Імовірно, російські шпигуни причетні й до інших загадкових смертей росіян, які сталися після повномасштабної російської війни проти України.

Російських бізнесменів знаходили повішеними в Лондоні і потонулими в Пуерто-Рико. Депутат «Єдиної Росії» впав з даху індійського готелю, а 46-річний заступник міністра науки РФ помер від незрозумілої хвороби під час перельоту з Куби.

Від 2022 року поліція Іспанії розслідує смерть колишнього топменеджера компанії «Новатек» Сергія Протосеня, якого знайшли мертвим разом з дружиною та дочкою.

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Загалом у переліку дивних смертей росіян за кордоном – понад півсотні прізвищ. Щоправда, належних доказів, що за цими подіями стоїть Кремль, поки що не знайшли.

Раніше польські правоохоронці виявили у обвинуваченого у шпигунстві на Росію Януша Н. зв'язки з членами польського та європейського парламентів.

До слова, наприкінці минулого року співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримали у Варшаві громадянку Білорусі за підозрою у співпраці з КДБ Білорусі.

Як раніше повідомлялося, правоохоронці Болгарії затримали співробітника Міністерства внутрішніх справ, який підозрюється у шпигунстві на користь Росії. Чиновника затримали під час обшуку в будівлі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю. Йдеться про передання секретної інформації колишньому співробітнику посольства Росії в Болгарії, якого раніше представили персоною нон ґрата.